China raporteaza 41 de cazuri de infectare cu COVID-19 importate, un record zilnic

In total, numarul de cazuri "importate" din strainatate se ridica in prezent la 269.Pentru a evita ca aceste persoane sa lanseze din nou o pandemie in mare parte tinuta acum sub control in China, autoritatile au impus intrarea in carantina a tuturor persoanelor care intra pe teritoriul chinez.In raport cu jumatatea lui februarie, cand noile contaminari se numarau cu miile in fiecare zi, contagiunea a fost practic stopata in China, tara de unde a pornit pandemia.China a inregistrat in total peste 81.000 de persoane contaminate, dintre care mai sunt bolnave numai 6.013, potrivit autoritatilor sanitare.Numarul mortilor s-a redus si el considerabil, cu sapte decese raportate sambata, toate in provincia Hubei, epicentrul pandemiei.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a salutat vineri eforturile pentru a opri raspandirea pandemiei la Wuhan, marele oras din centrul tarii unde coronavirusul a aparut in decembrie."Wuhan da speranta restului lumii aratand ca si cea mai grava situatie este reversibila", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.OMS a anuntat vineri ca numarul persoanelor bolnave de COVID-19 a ajuns la 250.000 in toata lumea, iar numarul deceselor a depasit pragul de 11.000 de morti.