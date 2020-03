China testeaza o noua metoda de a diagnostica COVID-19

Ziare.

com

O echipa medicala din China condusa de reputatul pneumolog Zhong Nanshan face testele, informeaza miercuri mass-media locale citate de EFE.Potrivit unui articol publicat de echipa lui Zhong in Journal of Medical Virology, aceasta metoda ar permite reducerea considerabila a perioadei de timp pentru diagnosticarea bolii si ar putea fi folosita ca test suplimentar la pacientii care au rezultat negativ la testele de acid nucleic, principalul test de diagnosticare folosit in prezent.Noul sistem de diagnosticare poate fi folosit ca metoda de detectare rapida, avand in vedere ca un test de acid nucleic dureaza cateva ore si are nevoie de echipament specific, care de multe ori nu este disponibil.Echipa de cercetare a precizat publicatiei medicale ca testul "este convenabil, rapid, sigur si inalt sensibil", potrivit portalului chinez The Paper.Testul care functioneaza ca un reactiv de detectare de anticorpi a fost testat in spitalele din intreaga tara prin probe clinice la pacientii cu COVID-19, teste care au verificat sensibilitatea la detectarea si specificitatea reactivului.Un test viral de acid nucleic are nevoie de intre 3 si 4 ore, in timp ce reactivul da rezultate in 15 minute.Pentru a realiza aceasta analiza sunt suficiente cateva picaturi de sange din deget, iar potrivit echipei de cercetare testul de detectare rapida de anticorpi poate fi realizat fara ca persoana sa stea intinsa pe pat.Echipa spera sa poata utiliza testul in perioada de deplasare la scara mare a persoanelor, inclusiv la reintoarcerea chinezilor la locurile de munca, noteaza The Paper.