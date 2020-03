Chinezii, americanii si nemtii, in cursa pentru un vaccin antiCovid-19. In ce stadiu se afla fiecare

The @EU_Commission works around the clock to address the coronavirus. The EU:



▪️supports companies+people who risk losing their jobs

▪️accelerates & funds research to develop vaccines

▪️works w/ industry & govs on more equipment pic.twitter.com/hJURqecjC7 - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2020

Chinezii - de departe cei mai afectati de pandemie - anunta ca au gasit o modalitate de a trata mai eficient boala. Cum anume? Folosind medicamentul numit Flavipiravir, antiviral aprobat pentru uz clinic in Japonia inca din 2014.Medicii sustin ca au testat eficienta medicamentului, in cadrul unui experiment desfasurat la un spital din Schenzen, transmite Xinhuanet , o agentie de stiri din China.Mai exact, chinezii au impartit un grup de pacienti infectati cu coronavirus in doua loturi. Primii 35 de bolnavi au primit Flavipiravir, iar altor 45 nu li s-a administrat acest medicament.Rezultatul, sustine agentia de presa citata, este ca in cazul pacientilor care au primit antiviralul, Covid-19 a disparut mai repede.Si un alt studiu, condus de specialistii de la Spitalul Universitar Zhongnan ar fi relevat ca Flavipiravir ar fi eficient in traratea Covid-19. In context, spitalul a recomandat ca medicamentul sa fie folosit in kitul de baza de tratare a bolii. Iar o companie farmaceutica a primit deja aprobarea sa produca in masa Flavipiravir.De ce am vrea, insa, sa folosim impotriva Covid-19 un medicament care a fost creat, initial, pentru a trata alte afectiuni? Nu cumva ar fi mai eficient sa cream tratamente si vaccinuri special impotriva coronaviruslui care pune acum probleme, la nivel planetar?Sigur ca ar fi mai eficient si chiar se incearca acest lucru. Numai ca va dura ceva mai mult.In paralel cu folosirea Flavipiravir pentru tratarea pacientilor deja infectati, China s-a apucat insa si de asa ceva. Si lucreaza intens si la obtinerea unui vaccin.Astfel, potrivit Reuters - care citeaza presa chineza - Academia de Studii Militare din statul asiatic a primit deja de la Beijing aprobarea de a incepe testele clinice pentru obtinerea unui vaccin impotriva Covid-19.Dar China - tara din care a pornit pandemia - nu este singura preocupata de identificarea de tratamente si de obtinerea unui vaccin pentru prevenirea imbolnavirilor de coronavirus.Spre exemplu, Germania si Statele Unite se intrec acum pentru descoperirea unui vaccin.Marti, pe 17 martie, presedinetele CE, Ursula von der Layen (fost ministru al Apararii in Germania) a declarat intr-un videoclip de pe Twitter ca s-ar putea sa avem vacci pana la toamna."Acceleram cercetarile, ieri am vorbit cu managerii unei companii inovatoare. Ei lucreaza la o tehnologie promitatoare pentru dezvoltarea unui vaccin contra coronavirusului. Uniunea Europeana le ofera 80 de milioane de euro si eu sper ca, prin acest sprijin, sa putem avea un vaccin pe piata, poate inainte de toamna", a spus presedintele CE.Iata despre ce vorbeste, de fapt Ursula von der Layen. Compania care lucreaza la vaccin se numeste CureVac si isi desfasoara activitatea in Germania, momentan.Dar Statele Unite au incercat sa convinga CureVac sa isi mute cercetarile peste Ocean.In context, intr-adevar, CE a anuntat inca de luni ca a discutat cu conducerea CureVac si e dispusa sa-i acorde, cu ajutorul BEI, 80 de milioane de euro pentru cercetare.In paralel, nici SUA nu se bazeaza doar pe ceea ce ar putea obtine cu ajutor CureVac.Dimpotriva, americanii au anuntat ca Institutul National de Sanatate si compania Moderna Inc. din Massachusetts au creat un posibil vaccin - evident experimental momentan - numit mRNA-1273. Acesta i-a fost deja administrat unui voluntar sanatos, potrivit Axios News . Ramane de vazut cum va reactiona voluntarul.In cadrul testelor, daca lucrurile merg bine, alti 45 de voluntari vor primi cate o doza de vaccin. Apoi inca o doza, dupa o luna. Si daca si acele rezultate vor fi satisfacatoare, vor incepe alte teste pe grupuri mai mari de subiecti. Si acestea vor dura luni la rand.In context, dr. Anthony Fauci, director al Institutului National de Alergii si Boli Infectioase din SUA spune ca, indiferent cat de mult s-ar misca lucrurile, mai repede de 12-18 luni nu se poate pregati un vaccin care sa poata fi distribuit la nivel planetar.Ramane se vedem cine va reusi sa obtina, in timpul cel mai scurt, cele mai eficiente medicamente impotriva coronavirusului.