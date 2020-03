Chinezii incep sa iasa afara din case: Aerul este proaspat (Video)

Ziare.

com

Daca la jumatatea lunii februarie China avea zilnic mii de noi cazuri de infectare, contagiunea pare sa fi fost practic stopata in tara de unde a pornit pandemia.Corespondentul BBC relateaza ca exista in acest moment in China sentimentul ca situatia se afla sub control. Pentru a intra in parcuri, oamenii trebuie sa poarte in continuare masti."A trecut atat timp de cand nu am mai iesit afara. Aerul este placut si proaspat. Este mai bine decat acasa. Faptul ca oamenii isi scot copiii afara ma face sa ma simt bine. Dar trebuie sa avem grija", spune o femeie.China a inregistrat in total peste 81.000 de persoane contaminate, dintre care mai sunt bolnave numai 6.013, potrivit autoritatilor sanitare. Italia, in schimb, cu peste 4.000 de morti, a depasit net China in numar de decese provocate de noul coronavirus (3.255).Urmareste LIVE cele mai noi evolutii ale pandemiei de coronavirus in Romania si in lume C.S.