Cinci angajati ai producatorului de vinuri Purcari au coronavirus

Toate platformele de producere ale companiei, inclusiv si aceasta subsidiara, au fost planificate sa fie inchise pe perioada Sarbatorilor de Paste pana pe 4 mai.Subsidiara este una dintre cele patru platforme de producere ale companiei, contribuind la circa 28% din veniturile companiei in 2019, fiind specializata pe segmentul econom plus.Vinaria Bostavan este unul dintre liderii industriei viti-vinicole si unul dintre cei mai cunoscuti exportatori din Republica Moldova. Bostavan are piete de desfacere in peste 25 de tari precum Romania, Polonia, Cehia, Ucraina, Rusia, Statele Unite, China, Coreea, Japonia si altele, fiind lider de export in Europa Centrala si de Est."In conformitate cu cerintele CySEC si ASF de monitorizare si evaluare a impactului financiar, precum si orice alte riscuri si incertitudini pe care le poate avea evolutia COVID-19 asupra afacerilor emitentilor, Purcari Wineries Public Company Limited vine cu o urmatoare actualizare. Compania doreste sa raporteze ca cinci angajati ai subsidiarei sale, Vinaria Bostavan, au fost spitalizati cu suspiciune de infectie SARS-CoV-2.Din cate este cunoscut de catre management, cinci oameni au fost testati pozitiv la virus in timpul spitalizarii pe parcursul weekendului de Paste. Aceasta notificare sumarizeaza toate faptele cunoscute la moment si ofera o actualizare a actiunilor interprinse", arata un comunicat transmis marti de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB).Pe 17 aprilie, un angajat a fost spitalizat cu suspiciune de SARS-CoV-2. Angajatul era dupa o perioada de carantina ca urmare a revenirii sale dintr-o calatorie personala in Rusia si nu a lucrat la subsidiara din 1 aprilie.In urma eforturilor depuse de depistare a contactilor, patru angajati aditionali au fost spitalizati pe 18 si 19 aprilie. Toti patru angajati au fost la munca la subsidiara pana pe 16 Aprilie."Cei cinci angajati (doi barbati si trei femei cu varste cuprinse intre 40 si 55 ani) locuiesc in doua sate din imprejurimile subsidiarei; doi din cei cinci angajati locuiesc in aceeasi gospodarie si sunt intr-o relatie de rudenie. Trei dintre angajati au fost spitalizati la centrul regional Covid-19 din Comrat, iar ceilalti doi la centrul din Cahul. Conform celor mai bune cunostinte ale managementului, niciunul din cei cinci angajati nu este raportat ca fiind in stare grava sau critica la momentul acestei notificari", arata compania.Managementul companiei si a subsidiarei precizeaza ca sunt in contact strans cu autoritatile pentru a sustine actiunile de depistare a contactilor si izolarea oricaror altor cazuri posibile de infectare.Stoparea activitatii a fost una planificata, fiind o actiune intreprinsa in fiecare an imediat dupa Paste considerand numarul mare de zile libere legale din aceasta perioada in Moldova (20 aprilie, 27 aprilie si 1 mai), spun reprezentantii Purcari.