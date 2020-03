Cinci cazuri noi de coronavirus confirmate la Arad. Bilantul total ajunge la 44

Ziare.

com

Este vorba de cinci barbati de 22, 30, 34, 36 si 57 de ani veniti prin vama din Italia in data de 9 martie, care au fost carantinati in Arad imediat de la sosire, anunta autoritatile.Amintim ca incepand de miercuri s-au inchis scolile, gradinitele si universitatile timp de o saptamana si jumatate, pana pe 22 martie.De asemenea, tot incepand de miercuri, pana la finalul lunii, vor fi suspendate cursele de transport de persoane din si spre Italia, dupa ce de luni s-au anulat toate zborurile. S-a decis la nivel national ca toate evenimentele culturale, de divertisment, sportive si chiar si religioase la care participa peste 100 de persoane sa fie amanate sau anulate. Totodata, angajatorilor privati li s-a recomandat si institutiilor de stat li s-a impus sa asigure program decalat celor care nu lucreaza de acasa, pentru a evita supraaglomerarea transportului in comun.