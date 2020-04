Cinci dintre cei 10 nou-nascuti depistati cu coronavirus la Timisoara au acum rezultat negativ

LIVE

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat marti ca cei zece nou-nascuti vor fi retestati la un alt laborator de boli infectioase, mentionand ca spera ca testele initiale sa fie "fals pozitive"."Cei 5 din cei 10 nou nascuti ale caror teste iesisera pozitive sunt din Timisoara si au fost retestati marti si au iesit negativi. Ceilalti 5 sunt din judete limitrofe - Arad, Hunedoara - rezultatele fiind asteptate", a anuntat miercuri dimineata Ministerul Sanatatii.Nelu Tataru a cerut DSP Timis sa faca verficari la Spitalul Municipal Timisoara, dupa ce zece nou-nascuti au fost depistati cu coronavirus. Probele au fost recoltate in 1 aprilie, iar testele au fost lucrate in 5 si 6 aprilie, iar pentru mamele celor zece bebelusi rezultatele au fost negative.Dupa ce testele celor 10 bebelusi au iesit pozitive, a fost deschis un dosar pena l pentru zadarnicirea combaterii bolilor la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, in conditiile in care 25 de cadre medicale din maternitate si paciente au fost infectate cu coronavirus.De asemenea, o echipa de epidemiologi a stabilit masuri de reorganizare a activitatii de la Maternitatea Odobescu. Pacientele vor fi testate pentru COVID-19 si izolate, iar daca rezultatul va fi pozitiv, vor fi indrumate la Maternitatea Bega.