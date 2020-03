Cinci noi cazuri de coronavirus confirmate in Islanda. Bilantul a ajuns la 50

Ziare.

Potrivit unei actualizari postate pe social media, trei din cele cinci cazuri de infectare au avut loc in tara si au putut fi identificate la "doi oameni care au calatorit in zone de risc in strainatate".Doi din cei cinci noi infectati sunt unul in jurul varstei de 30 de ani, iar altul de 40 de ani. O alta persoana are circa 50 de ani si o alta aproape de 80. Toti cei cinci locuiesc in capitala Reykjavik.In Islanda a fost declarata, vineri, stare de urgenta ca raspuns la primele cazuri de infectare cu noul coronavirus.Amintim ca, pe 26 martie, Islanda si Romania ar trebui sa joace chiar la Reykjavik in semifinalele barajului pentru EURO 2020. La meci ar urma sa fie prezenti peste 500 de fani romani.