Cinci roboti medicali care interactioneaza cu pacientii de coronavirus, la Spitalul Judetean Timisoara

Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" din Timisoara, personalul Unitatii de Primiri Urgente are cinci noi "colegi" virtuali, in forma unor robotei."Unitatea sanitara beneficiaza de un proiect pilot, alaturi de alte 6 spitale din tara. Realizatorii proiectului Infirmiera Virtuala estimeaza ca in 2 luni un singur device poate elimina pana la 180 de contacte cu potential de infectare a cadrelor medicale. Prezenta avatarurilor in prima linie din Zona Rosie a Unitatii de Primiri Urgente a SCJUPBT reduce la minim riscul de contaminare a personalului medical care isi desfasoara activitatea in zonele cu suspecti/confirmati cu SARS-CoV-2", se arata in comunicat.Proiectul "Infirmiera Virtuala" este o retea de avataruri interconectate cu aspect de cadru medical, o solutie "ready to use" din primul minut de la instalare, simpla si sociabila.Cu ajutorul lor, medicii, asistentele medicale si infirmierele pot comunica video si text cu pacientii, avand contact direct in situatii esentiale pentru sanatatea acestora.Robotii vor interactiona cu pacientii, ii vor intreba care sunt lucrurile de care au nevoie si le vor duce alimente sau medicamente, astfel incat riscul de contaminare in randul angajatilor sa fie redus.Printre unitatile care beneficiaza deja de roboti medicali este Institutul "Matei Bals" din Bucuresti.