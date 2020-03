Cine intra in izolare la domiciliu, ce se intampla cu familia sa si ce reguli trebuie sa urmeze? Autoritatile dau, intr-un final, raspunsurile

1. Care este diferenta dintre carantina si autoizolarea la domiciliu?

au calatorit in ultimele 14 zile in regiuni/localitati din zonele afectate de COVID-19, altele decat cele cu transmitere comunitara extinsa au intrat in contact direct cu persoanele cu simptome si care au calatorit in zone cu transmitere comunitara extinsa au intrat in contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID-19).

membrii de familie ai unei persoane care se incadreaza in una dintre situatiile de mai sus

2. Daca un membru al familiei este in autoizolare, masura se aplica si pentru sot/sotie sau copii?

3. Ce masuri de igiena individuala trebuie sa respecte persoanele autoizolate?

TELVERDE 0800 800 358

4. Ce se intampla daca vreun membru al familiei prezinta simptome sau are o alta urgenta medicala in timp ce se afla in autoizolare?

5. Cum sunt sprijinite persoanele aflate in autoizolare?

6. Cum ajung alimentele si bunurile necesare la persoanele aflate in autoizolare?

7. Dupa perioada de 14 zile, persoanele aflate in autoizolare pot parasi domiciliul?

8. Aceste persoane beneficiaza de scutiri sau concedii medicale?

Informatiile explica diferenta dintre carantina si izolare la domiciliu, ce trebuie sa faca ceilalti membri ai familiei, cum e aprovizionat cel care trebuie sa stea 14 zile in casa, ce ajutor primeste si ce responsabilitati are.Carantina se instituie pentru toate persoanele care nu prezinta simptome dar care se intorc din zonele cu transmitere comunitara extinsa a noului coronavirus (COVID-19). Carantina va dura o perioada de 14 zile si va fi organizata in spatii special amenajate, puse la dispozitie de autoritatea locala, in colaborare cu Directia de Sanatate Publica.Autoizolarea se instituie pentru persoanele care nu prezinta simptome dar:Aceste persoane se vor autoizola la domiciliu pentru o perioada de 14 zile de la data intoarcerii din calatorie, respectiv de la data ultimului contact cu o persoana simptomatica/confirmata. In acest timp, vor fi monitorizate de catre medicul de familie sau, in lipsa acestuia, de catre Directia de Sanatate Publica.Lista zonelor cu transmitere comunitara extinsa si a celor afectate se actualizeaza de fiecare data cand este nevoie si poate fi consultata pe pagina https://www.cnscbt.ro/ sub titulatura: "Lista zonelor cu transmitere comunitara extinsa si a altor zone afectate de COVID 19" Autoizolarea se aplica tuturor membrilor familiei si persoanelor care locuiesc la acelasi domiciliu, pentru o perioada de 14 zile de la data intoarcerii din calatorie, respectiv de la data ultimului contact cu o persoana simptomatica/confirmata.Toti au obligatia de a NU parasi domiciliul declarat, in care se afla de la momentul autoizolarii.Daca restul familiei nu doreste sa intre in izolare alaturi de persoana care a calatorit, atunci se solicita catre Directia de Sanatate Publica intrarea acesteia in carantina institutionalizata. Aceasta optiune este posibila numai in cazul in care persoana NU a avut anterior contact cu familia!Sa evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze intr-o camera separata.Sa NU primeasca vizitatori in perioada de autoizolare la domiciliu.Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le ating frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tusesc, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la cosul de gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.Sa aeriseasca cat mai bine toate incaperile casei. Spatiile comune ale casei (bucatarie, baie) trebuie sa fie bine aerisite!Sa tina legatura zilnic cu medicul de familie si sa-l informeze asupra evolutiei tuturor membrilor familiei.: tuse, febra, dificultati la respiratie, durere in gat - sa isi acopere nasul si gura cu o masca de protectie.De asemenea, persoanele se pot informa cu privire la noul coronavirus la. TELVERDE este pentru informare, nu este pentru urgente.In cazul in care, pe parcursul celor 14 zile, vreun membru al familiei prezinta simptome sugestive pentru infectia cu coronavirus (febra, tuse, dificultate in respiratie) sau prezinta orice alta urgenta medicala, contactati medicul de familie si/sau sunati la 112. Mentionati, obligatoriu, ca va aflati in situatia de autoizolare la domiciliu!Limitati cat mai mult posibil contactul apropiat - la mai putin de 1 metru, pentru mai mult de 15 minute - acoperiti-va gura si nasul cu batista cand tusiti sau stranutati! Spalati-va pe maini cu apa si sapun imediat, purtati masca de protectie.Asteptati sosirea ambulantei, care va va transporta pana la centrul de boli infectioase cel mai apropiat, unde se poate efectua testarea pentru coronavirus. Acolo veti fi izolat pana la obtinerea rezultatelor.Daca rezultatul este negativ, veti fi adus inapoi la domiciliu si veti continua autoizolarea pana la 14 zile. Daca rezultatele sunt pozitive, se vor aplica procedurile specifice pentru cazurile de infectie cu coronavirus.Pentru alte urgente medicale, personalul de la ambulanta/SMURD vor lua deciziile ce se impun in acord cu reprezentantii DSP.Persoanele aflate in autoizolare pot fi ajutate in aprovizionarea cu apa si alimente de catre rude si/sau prieteni.Daca este necesar, persoanele aflate in autoizolare pot solicita sprijinul Comitetelor judetene pentru situatii de urgenta si autoritatilor locale pentru aprovizionare cu alimente, apa, masti de protectie.Autoritatile locale vor decide, de la caz la caz, modul de operare implicand si organizatiile non-guvernamentale (ex: Crucea Rosie)Alimentele si bunurile necesare sunt aduse la domiciliul persoanelor aflate in autoizolare.Persoanele autoizolate le vor prelua fara a intra in contact cu personalul care face aprovizionarea, pastrand o distanta de minimum 2 metri fata de acesta. Practic, alimentele si bunurile sunt lasate la intrarea in domiciliu (usa apartamentului/poarta casei) si sunt preluate de catre persoana aflata in izolare doar dupa ce cealalta persoana s-a retras.Este recomandat ca atentionarea asupra furnizarii alimentelor sau produselor sa se faca pe cale telefonica, si nu prin atingerea usii/clantei/soneriei.Pe cat posibil, persoanele autoizolate vor purta masca de protectie care le va acoperi nasul si gura (masca medicala cu elastic prins in spatele urechilor) atunci cand preiau produsele/bunurile primite la domiciliu.Persoanele care au sosit din alte zone decat cele care necesita carantinare pot parasi domiciliul numai dupa cele 14 zile de autoizolare, daca nu prezinta niciun simptom. In aceste cazuri, NU este necesara testarea pentru coronavirus.Persoanele care au intrat in contact direct cu caz confirmat cu COVID-19 vor fi testate in prima zi de autoizolare si inaintea terminarii perioadei de autoizolare. Pot parasi domiciliul numai daca rezultatele finale sunt negative.Persoanele aflate in autoizolare vor primi la finalul celor 14 zile de autoizolare aviz epidemiologic de la DSP, care sa ateste ca pot reveni in colectivitate.La iesirea din autoizolare, mergeti in consult la medicul de familie pentru a va elibera concediul medical si/sau adeverintele pentru scoala.Ramaneti vigilenti si respectati in continuare recomandarile generale privind prevenirea infectiei cu coronavirus sau alt tip de gripa.In primul rand, este important sa contactati angajatorul si/sau unitatea de invatamant pentru a-i instiinta ca va aflati in autoizolare la domiciliu.La finalul perioadei de autoizolare, elevii si studentii beneficiaza de scutire medicala, iar persoanele angajate, de concediu medical.Concediul medical va fi eliberat de catre medicul de familie, dupa iesirea din izolare, in baza certificatului DSP, nemaifiind nevoie de adeverinta de la angajator.Conform prevederilor OUG 158/2005 si art. 60 (2) din Normele de aplicare, in cazul concediilor medicale pentru carantina, angajatul nu este obligat sa depuna la angajator certificatul pentru luna anterioara pana in data de 5 a lunii in curs, ci pana la sfarsitul lunii in curs. Astfel, angajatul poate depune certificatul pentru concediul medical dupa iesirea din izolare/carantina.Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul, la fel ca in cazul concediilor medicale acordate pentru o boala obisnuita.Durata concediilor pentru carantina nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni si nu se aplica restrictia de 10 zile valabila pentru concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii.