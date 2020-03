Cine si cum isi poate recupera banii pe calatoriile platite in avans, compromise acum de epidemia de coronavirus

Ce poti recupera daca se anuleaza un zbor pe care l-ai platit deja

Daca nu e carantina, calatorim, totusi, in tarile cu coronavirus? Sau ne pierdem banii pe bilete?

Cine ne spune ce ne asteapta si cum sa procedam

Ziare.

com

Nimeni nu le spune ce urmeaza si nici daca mai merita sa isi asume riscul unui drum international. Companiile aeriene le promit deja unora dintre ei ca le vor restitui banii pe biletele nefolosite. Dar in cazul altora, inca nu se stie ce va fi. Dupa deciziile luate de Guvernul Romaniei inca de duminica si dupa ce intreaga Italie a intrat in carantina , era limpede ca o vreme zborurile dintre tara noastra si Peninsula se vor suspenda. Iar prima intrebare care se punea, in acest context, era: ce vor face romanii care au apucat deja sa cumpere bilete pentru zborurile din zilele urmatoare spre sau dinspre Italia?Companiile aeriene, de la Tarom si pana la cele care vand zboruri low-cost, au anuntat ca s-au pregatit pentru a le oferi turistilor rambursarea banilor pe bilete sau alte beneficii, in compensatie.Mai exact, Tarom a anuntat ca "toti pasagerii (care cumparasera bilete pe rute Bucuresti - Roma si/sau retur - n.red.) pot opta pentru rambursarea integrala a biletelor sau pentru emiterea unui voucher la contravaloarea biletelor platite, utilizabil pentru o calatorie ulterioara".Ulterior, dupa ce si autoritatile israliene a anuntat ca tara intra in carantina, Tarom a transmis ca , la cererea pasagerilor afectati, va reprograma zborurile sau va rambursa contravaloarea biletelor de pe ruta Bucuresti -Tel Aviv.Si companiile private s-au adaptat noilor conditii de calatorie, impuse de coronavirus.Spre exemplu, intr-un comunicat transmis redactiei, Wizz Air a anuntat ca isi suspenda zborurile spre Tel Aviv.In plus, operatorul a informat ca le va suspenda si pe cele spre Italia, dar nu doar pana pe 23 martie (data pana la care, din decizia Guvernului Romaniei, zborurile directe intre cele doua tari sunt interzise), ci pana pe 3 aprilie.Pasagerii care urmau sa zboare in aceasta perioada vor fi reprogramati gratuit pentru o data la care se va putea zbura, sustine Wizz Air. Sau vor primi inapoi banii pe bilete. De asemenea, pasagerii vor putea primi credit in cuantum de 120% din valoarea biletelor pentru zborurile anulate, pentru a-si cumpara alte zboruri.Si Blue Air a anuntat ca le poate rambursa banii clientilor ale caror zboruri spre Italia s-au anulat. Sau ca le poate reprograma acestora zborurile pentru o data ulterioara celei de 23 martie.De asemenea, la solicitarea, Blue Air a transmis ca daca zborurile spre Israel se anuleaza, pasagerilor li se vor returna banii pe bilete.Nu in ultimul rand, Ryanair a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca va suspenda zborurile spre si dinspre Italia pana pe 8 aprilie. Pasagerii pagubiti pot alege intre returnarea banilor pe bilete sau folosirea acelei sume pentru a plati partial sau total alte zboruri, in urmatoarele 12 luni.Pana acum am vorbit doar despre zboruri catre sau dinspre zone aflate in carantina.Ce se va intampla, oare, cu romanii care, in zilele urmatoare, ar trebui sa zboare spre Spania, spre Germania, spre Elvetia sau spre alte state in care - desi nu e carantina la nivel national - imbolnavirile de coronavirus se inregistreaza cu sutele, tot mai multe de la o zi la alta?In astfel de cazuri, un roman prudent ar putea foarte bine sa refuze sa mai plece in calatorie, ca sa nu contracteze si sa nu raspandeasca, apoi, temutul Covid-19.Intr-o situatie delicata se afla si miile de romani stabiliti in strainatate si-au cumparat deja bilete de avion pentru a veni in tara, la jumatatea lunii aprilie, de Pasti. Si ei, prudenti fiind, ar putea refuza intoarcerea acasa, in conditii de epidemie.Dar daca vor refuza zborul, le va returna cineva banii pe bilete, in conditiile in care nici Romania si nici tara din care vin nu vor fi in carantina?La solicitarea, Blue Air a anuntat ca monitorizeaza situatia care se schimba de la o zi la alta si ca va lua masurile necesare, de indata ce se vor impune.Wizz Air a transmis ca va transmite, cat mai curand posibil, raspunsuri la intrebarile adresate deDe asemenea, asteptam cat mai curand de la Tarom un raspuns cu privire modul in se pregateste sa gestioneze situatia calatorilor romani care circula intre tari afectate de coronavirus, dar care nu sunt in carantina. Daca oamenii responsabili refuza deplasarile, li se vor returna sau nu banii pe bilete?In teorie, problema pare simpla: daca romanul nu zboara din cauza epidemiei de coronavirus, sa faca bine sa isi ceara banii inapoi pe bilet. In realitate, insa, lucrurile sunt ceva mai complicate de atat.Potrivit legii, operatorul de zbor are si el niste drepturi. Pentru ca fara ele, orice calator ar putea invoca diverse motive pentru a nu se mai imbarca si a cere returnarea banilor pe bilet. Si cum o epidemie virulenta de tipul celei de coronavirus n-a existat in ultimele zeci de ani, nici legile si nici procedurile nu sunt tocmai bine puse la punct.In plus, daca epidemia se tot extinde, blocand destinatie dupa destinatie, la un moment dat compania aeriana s-ar putea sa nu mai aiba bani suficienti pentru a tot rambursa bani pasagerilor.In acest moment, nu exista nicio institutie a statului care sa-i spuna romanului cum vor evolua lucrurile in perioada urmatoare, daca isi va pierde banii pe biletele de avion deja cumparate sau daca merita sa isi mai cumpere zboruri, pentru perioada de vara sau pentru toamna.La Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (care are in portofoliu si Turismul) s-a format o celula de criza, dar din intelegerea noastra aceasta se ocupa de sustinerea, in vremea epidemiei, a domeniului, pe plan intern.Surse din Ministerul Afacerilor Externe (MAE) au precizat pentruinca din dupa-amiaza zilei de luni, 9 martie, ca epidemia de coronavirus este o premiera si, in consecinta, se cauta acum mecanisme pentru a-i proteja pe turistii romani. Dar cand vor fi gata mecanismele respective, inca nu stim. Iar oamenii care stau cu biletul de avion in mana, intrebandu-se daca va mai fi sau nu valabil maine sau poimanine, nici atat nu stiu!Poate stie Ministerul Transporturilor ce urmeaza? Nu neaparat, din pacate.Surse din sistem au explicat ca nu se poate interveni, cu una, cu doua, pe o piata ca cea a transporturilor aeriene. Ceea ce trebuie sa faca toate companiile este sa respecte legea. Dar asta nu inseamna ca Ministerul le poate impune unor privati sa returneze banii unui pasager care, din varii motive, refuza sa calatoreasca.Pana si asociatiile de consumatori, care de regula au raspunsuri si propun solutii clare petru diverse probleme, spun ca e greu de prevazut ce va fi."Din pacate, nu cred ca vreo autoritate poate veni cu un mesaj clar, in acest moment. Pentru suntem intr-o zona de exceptional si nu stim cat va dura si ce se intampla.Cine ar fi spus, in urma cu o saptamana, ca se vor inchide scolile in Bucuresti? Sau cine ar fi zis, acum trei saptamani si jumatate, ca Italia va intra in carantina?Nu stim ce se va intampla nici in Romania, nici in strainatate. Depinde si de noroc. Iti poti cumpara acum o vacanta ieftina, pe fondul panicii. Dar e posibil si sa nu poti pleca spre destinatie niciodata, din cauza epidemiei.Singurul lucru clar este ca - si in aceasta situatie exceptionala - nimeni nu ne anuleaza drepturile si obligatiile de consumatori.Si atunci cand ne cumparam bilete de avion si cand ne luam pachete turistice, trebuie sa nu mai dam un simplu acept sau sa semnam contacte, cum se spune ca primarul. Si ulterior sa vedem ca nu mai stim ce sa facem.Este momentul sa constientizam ca trebui sa citim cu atentie ce semnam si sa facem alegeri in cunostinta de cauza", a precizat pentruSorin Mierlea, presedintele Asociatiei InfoCons.