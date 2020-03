Cine sunt cei 13 pacienti care au murit pana acum de coronavirus in Romania. Toti aveau peste 55 de ani si alte afectiuni

LIVE

Conform datelor transmise de autoritati, toti cei care au murit pana acum sufereau de alte afectiuni. Iata despre ce este vorba:O femeie din judetul Caras-Severin, in varsta de 72 de ani, tranferata in seara zilei de 24 martie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara, de la Spitalul Judetean de Urgenta Resita, sectia ATI, unde se afla din 21 martie. Femeia a calatorit la Madrid si s-a aflat in autoizolare la domiciliu din 20 martie. De asemenea, ea suferea de afectiuni preexistente (diabet, fibrilatie atriala, cardiopatie ischemica).Un barbat, de 74 ani, din judetul Ialomita, internat la Bacau in Spitalul Comanesti, sectia ATI, unde a primit oxigen pe masca. Pacientul suferea de obezitate, HTA, si insuficienta renala cronica.O femeie de 64 de ani, din judetul Suceava, internata in stare grava in Spitalul Judetean Suceava - sectia ATI, unde a fost intubata. Femeia a fost transferata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi, unde a decedat. Ea suferea de boli asociate (HTA, cardiopatie ischemica, fibrilatie atriala) si a avut istoric de calatorie in perioada 13-29 februarie in Insulele Mauritius, Seychelles, Dubai.Un barbat de 71 ani, pacient Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, fara posibila expunere precizata. Pacientul avea afectiuni medicale cronice pre-existenteUn barbat de 59 ani, pacient la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, fara posibila expunere precizata. Avea afectiuni medicale cronice pre-existente. Un barbat de 70 ani , care era internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova. Pacientul a sosit pe 7 martie din Italia si suferea de boli preexistente pentru care urma tratament cu insulina. De asemenea, avea obezitate grad II.Un barbat in varsta de 65 ani , internat la Spitalul Universitar Bucuresti, care necesita dializa si a fost contact de salon cu un alt pacient dializat, confirmat cu COVID 19 si care a fost transferat in Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes, unde a decedat. Un barbat de 64 de ani , care fusese internat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad pe 20 martie, cu probleme grave la plamani. Starea sa se imbunatatise usor dupa internare, dar medicii l-au testat pentru coronavirus, iar rezultatul a iesit pozitiv in aceeasi zi in care a murit. Un barbat, de 71 ani , internat anterior la Suceava in sectia de cardiologie, unde este posibil contact cu pacienta transferata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. O femeie in varsta de 72 ani , internata in data de 21 martie 2020 in Spitalul Judetean Suceava, cu afectiuni asociate cronice (diabet, boli cardiovasculare), dar fara context epidemiologic (nu are istoric de calatorie, nu a venit in contact cu o persoana confirmata pozitiv).Un barbat in varsta de 70 de ani de la Piatra Neamt, cu afectiuni cronice preexistente (diabet, hipertensiune arteriala).Un barbat, in varsta de 74 de ani, care era internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes - Bucuresti, transferat de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, avand o boala cronica preexistenta pentru care se afla in programul de dializa.1. Un barbat de 67 de ani de la Craiova, care avea afectiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazica in stadiu terminal (cancer).Chiar daca aceste prime decese din Romania sunt cazuri ale unor persoane trecute de 60 de ani si cu alte afectiuni cronice, nu inseamna ca boala nu poate afecta si tinerii. In Italia si Spania, unde vorbim deja de mii de morti, printre acestia se numara si tineri sub 40 de ani, fara alte boli cunoscute pana cand au luat virusul criminal. Asa caindiferent de varsta pe care o aveti!