Citu: E o criza pentru care nu exista lectii din trecut! Suntem gata pentru noi masuri, chiar daca nu sunt perfecte

Intr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook, seful de la Finante arata ca aceasta este o criza atipica cu care nu s-a mai confruntat nimeni si pentru care nu exista lectii din trecut."Am decis sa ies mai des sa explic cum vad eu lucrurile. Este o criza atipica, o criza economica ce se suprapune unei crize de sanatate. Nu cred ca exista cineva care a mai trecut prin asa ceva deci nu exista lectii pe care sa le fi avut din trecut.Ne putem inspira din crizele trecute, dar nu stiu daca totul va functiona. De aceea masurile pe care le luam poate ca nu sunt perfecte, dar suntem gata sa venim cu masuri noi imediat, in functie de cum vedem impactul in economie", a afirmat ministrul Finantelor.Acesta a subliniat ca masurile adoptate miercuri de Executiv au drept obiectiv sa mentina capacitatea de productie si salariatii pregatiti pentru perioada imediat urmatoare starii de urgenta."Vrem sa fie gata economia sa poata sa reporneasca imediat", a mentionat Citu.El a explicat, de asemenea, ca masuri precum sustinerea IMM-urilor prin oferirea de finantare ieftina sau somajul tehnic au fost adoptate si de alte state ale Uniunii Europene si trebuie sa mearga impreuna pentru a mentine capacitatea de productie in economie."Daca esti IMM si ai fost afectat in aceasta perioada de criza ai acces imediat la finantare. Poti sa mergi la o banca, sa iti iei o linie de credit pentru investitii, pentru capital de lucru. Dobanda este subventionata 100% de stat pe perioada starii de urgenta si cateva luni dupa aceea, iar creditele sunt garantate pana la 90% in functie de marimea creditului.Daca vrei sa iti reconfigurezi activitatea, exista acum o cerere pentru productie de masti de exemplu, si poti achizitiona o linie de productie, exista finantare ieftina pentru aceste IMM-uri.A doua masura este cea care se refera la somaj tehnic. Daca ai o companie care a fost afectata de declararea starii de urgenta si activitatea ti-a fost oprita total sau partial si decizi impreuna cu angajatii ca vrei sa beneficiezi de somaj tehnic, statul plateste 75% din salariul de baza dar nu mai mult de 75% din salariul mediu pe economie. Toate informatiile le veti gasi la oficiile judetene de forta de munca", a mai spus ministrul Finantelor.Florin Citu a reamintit ca pachetul de masuri prezentat miercuri reprezinta un efort bugetar de 2% din PIB"Suntem pregatiti sa venim si cu alte masuri in functie de cum va evolua situatia in perioada urmatoare. Vom returna TVA pentru companii foarte rapid, este vorba despre o injectie de 10 miliarde de lei in martie si aprilie.Companiile au nevoie de lichiditati sa faca plati, sa plateasca facturi, sa plateasca furnizori, sa plateasca angajatii, cele care functioneaza, si nu vrem ca noi sa fim o piedica. Vom face tot ce tine de noi pentru a reduce impactul asupra economiei in aceasta perioada.Guvernul este solidar cu toti intreprinzatorii din Romania, cu toti angajatii si cerem acelasi lucru de la toti romanii", a subliniat ministrul Finantelor.