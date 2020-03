Coada de autocare cu romani la Nadlac: 10.600 de persoane, controlate in doar cateva ore

LIVE

Ziare.

com

Alexandra Popescu, reprezentant al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera Romane, a explicat la Antena3 ca oamenii care vor sa intre in tara sunt controlati conform noilor masuri impuse de MAI si ca, de aceea, procedurile dureaza mai mult."Toate persoanele care sosesc din state cu cel putin 500 de cazuri de COVID 19 intra in proceduri speciale", a spus aceasta."Aceste proceduri dureaza 5-10 minute. Au fost 10.600 de persoane. A fost timp sa fie controlati de aseara de la 21:00 pana acum, dar inca mai avem cetateni care asteapta sa fie verificati", a spus Popescu.Oficialul a precizat ca fluxul de pasageri este unul normal, dar procedurile in sine sunt cele care dau acesti timp. "De la 30 de secunde avem 5-10 minute la fiecare persoane", a punctat ea."Politistii de frontiera distribuie pe coloana, atat pentru cetatenii care au venit cu aceste autocare, cat si pentru celelalte persoane, acele formulare specifice pe care colegii de la DSP le-au emis.In momentul in care ajung efectiv la frontiera, se fac formalitatile si sunt preluati, fiecare in parte, de catre doctorii de la DSP, care incep controlul specific referitor la starea de sanatate a fiecaruia", a precizat Popescu.Luni dimineata asteptau sa intre in tara 15 autocare cu romani din Germania. La vama Nadlac sunt detasati 5 medici care ii controleaza pe cei care vor sa intre in tara, noteaza Mediafax.Inca de acum cateva zile, sapte corturi folosite pentru operatiunea de verificare a persoanelor care se intorc in tara din zonele de risc de coronavirus au fost amplasate de pompierii aradeni noaptea trecuta, in Punctul de Trecere a Frontierei Arad.A.G.