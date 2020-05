Coada de peste 1.000 de persoane pentru alimente gratuite, in bogata Geneva, in pandemie (Video)

Ziare.

Sirul de oameni se intindea mai mult de 1 km in afara unui patinoar, unde voluntarii au oferit in jur de 1.500 de colete persoanelor care au inceput sa faca coada inca de la 5 dimineata."La sfarsitul lunii, buzunarele mele sunt goale. Trebuie sa platim facturile, asigurarea, tot", a spus Ingrid Berala, o rezidenta din Nicaragua, care lucreaza cu program redus. "Este minunat, pentru ca exista mancare pentru o saptamana, ... nu stiu ce va fi saptamana viitoare".Intr-o tara cu 8,6 milioane de locuitori, 660.000 de persoane au fost sarace in 2018, spune organizatia Caritas, in special parintii singuri si cei cu un nivel scazut de educatie, incapabili sa-si gaseasca de lucru dupa ce au pierdut un loc de munca.Alte 1,1 milioane de persoane riscau saracia, ceea ce inseamna ca au mai putin de 60% din venitul mediu, de 6.538 de franci elvetieni (6.736 de dolari) pentru un loc de munca cu norma intreaga in 2018.Banca elvetiana UBS a calculat ca Geneva este al doilea cel mai scump oras din lume, pentru o familie de trei persoane, dupa Zurich.Patrick Wieland, seful misiunii grupului "Doctori fara frontiere", a declarat ca un sondaj de saptamana trecuta a aratat ca putin peste jumatate din beneficiarii de alimente intervievati au fost fara documente, in timp ce altii erau elvetieni sau cautau azil.Putin peste 3% au fost testati pozitiv pentru COVID-19, de trei ori mai mare decat rata generala din Geneva."La Geneva, unul dintre cele mai bogate orase din lume, au existat intotdeauna oameni care traiesc in mod precar, in special cei care lucreaza ca ingrijitpri, in agricultura, pe santiere sau in hoteluri si s-au trezit peste noapte fara un loc de munca din cauza COVID-19", a spus Wieland.