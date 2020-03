Comisia de sanatate din China recomanda autoizolare la domiciliu si dupa vindecarea de COVID-19

Ziare.

com

Potrivit ghidului citat, pacientii externati trebuie sa intre in autoizolare la domiciliu, iar spitalele trebuie sa se pregateasca sa-i primeasca in termen de doua saptamani pentru o verificare a starii lor de sanatate.Institutiile medicale trebuie sa-i indrume pe pacienti cu privire la ceea ce trebuie sa faca in timpul autoizolarii dupa vindecarea de COVID-19.Mai concret, specialistii le recomanda pacientilor sa se izoleze in camere separate si bine ventilate si sa se spele frecvent pe maini.Autoritatile din domeniul sanitar atrag totodata atentia ca orasele grav afectate precum Wuhan, capitala provinciei Hubei, trebuie sa fie pregatite sa ofere servicii de observatie medicala, reabilitare si asistenta pentru pacientii deja externati.