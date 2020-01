Comisia Europeana a activat Mecanismul de Protectie Civila si incepe repatrierea europenilor din China, din cauza coronavirusului

Ziare.

Decizia Comisiei vine pe fondul epidemiei provocate de noul tip de coronavirus din China, in urma careia au murit deja 106 persoane."Uniunea Europeana nu isi uita cetatenii, oriunde s-ar afla acestia. Doua aeronave vor fi mobilizate prin intermediul Mecanismului UE pentru Protectie Civila pentru repatrierea cetatenilor europeni din zona Wuhan. Centrul european de coordonare pentru interventiile de urgenta (ERCC) lucreaza fara oprire si colaboreaza cu statele membre si cu Ambasada Chinei la Bruxelles. De asemenea, putem oferi ajutor suplimentar daca va fi nevoie", a declarat Janez Lenarcic, comisarul european pentru gestionarea situatiilor de urgenta.Comisarul european pentru Sanatate, Stella Kyriakides a declarat ca situatia este atent monitorizata de institutiile europene. "Suntem pregatiti sa sprijinim statele membre si sa ne asiguram ca Uniunea Europeana va raspunde in mod coordonat acestei situatii, atat in afara, cat si in interiorul UE. Vom continua sa monitorizam cu atentie situatia, impreuna cu Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor", a spus ea.Prima aeronava care va prelua cetateni europeni va decola din Franta miercuri. Cetatenii europeni aflati in regiune si care doresc sa fie repatriati pot face o solicitare in acest sens, indiferent de statul membru din care provin, se mai arata in comunicat.Potrivit informatiilor,Comisia mai anunta ca doar persoanele care nu prezinta simptome de infectie vor putea fi repatriate. Autoritatile de la Bruxelles colaboreaza cu guvernele statelor membre in vederea coordonarii sosirilor.