Comisia Europeana va crea un fond special pentru coronavirus

"Vom folosi toate instrumentele de care dispunem pentru ca economia noastra sa reziste la aceasta furtuna", a declarat Ursula von der Leyen, la incheierea unei reuniuni extraordinare prin videoconferinta cu cei 27 de lideri europeni."Ne vom asigura ca ajutoarele de stat se pot adresa companiilor care au cel mai mult nevoie", a spus ea."Vom folosi toata flexibilitatea existenta in pactul de stabilitate si crestere", a continuat ea, mentionand ca vor fi prezentate "idei concrete in fata Eurogrupului care se reuneste luni"."Pe aceste doua fronturi, vom clarifica foarte repede regulile jocului pentru statele membre.Vor exista linii directoare stabilite pana la sfarsitul saptamanii", a precizat presedinta executivului european.Ea a anuntat, de asemenea, crearea unui "fond de investitii ca raspuns la coronavirus", destinat sistemelor de sanatate, intreprinderilor mici, pietei muncii si "sectoarelor vulnerabile ale economiei".Pentru ca fondul sa poata ajunge foarte rapid la 25 de miliarde de euro, "voi cere Consiliului si Parlamentului in aceasta saptamana sa deblocheze 7,5 miliarde de euro in lichiditati", a precizat Ursula von der Leyen, care va infiinta un grup de lucru pentru a se asigura "ca banii sosesc in saptamanile urmatoare".