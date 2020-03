Zborurile intre Romania si Italia au fost suspendate

Ziare.

com

Decizia a fost luata dupa ce Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a fost convocat, duminica seara, la sediul Ministerului Afacerilor Interne.In cadrul unei conferinte de presa sustinuta de ministrul de Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Victor Costache, ministrul Transporturilor, Lucian Bode si secretarul de stat Raed Arafat, au fost anuntate mai multe decizii importante:- s-a decis anularea zborurilor din Italia catre Romania si din Romania catre Italia din data de 9 martie 2020, ora 12:00 ora Romaniei pana in 23 martie, ora 12:00 pentru toti operatorii aerieni, pe toate aeroporturile din tara- operatorii aerieni au obligatia sa comunice romanilor care se vor imbarca din Italia, China, Iran, Coreea de sud catre Romania cu escala faptul ca vor intra in carantina pe teritoriul Romaniei si isi vor asuma aceasta responsabilitate prin completarea unei declaratii pe propria raspundere la imbarcare- Operatorii aerieni au obligatia de a nu permite imbarcarea cetatenilor straini care vin din Italia, China, Iran, Coreea de Sud, catre Romania cu escala- se permite accesul in Romania al cetatenilor care vin din Italia, China, Iran, Coreea de Sud, pe orice cale de acces, sub restrictia instituirii carantinei- Cetatenii romani care sosesc din China, Italia, Coreea de Sud, Iran prin punctele de frontiera terestre vor intra in carantina pe raza judetului de granita sau in izolare la domiciliu- Sunt exceptate transporturile de marfa de minim 3,5 tone de la restrictiile impuse- Se aplica prevederile de mai sus, adaptate dupa caz, si pentru transportul maritim sau fluvial- In afara suspendarii zborurilor, celelalte masuri se aplica pana la 31 martie, cu posibilitatea prelungirii.- in sedinta de maine a comitetului se va decide daca vor fi sau nu inchise scolileDeclaratiile vin dupa ce premierul interimar Ludovic Orban a convocat, duminica seara, o reuniune de lucru la Palatul Victoria pe tema noului coronavirus. Alaturi de seful Executivului, la sedinta de lucru au participat ministrii interimari Monica Anisie (Educatie), Victor Costache (Sanatate) si Marcel Vela (MAI). Pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate, pana duminica, 15 persoane in cazul carora a fost confirmata infectia cu COVID-19, dintre care cinci au fost declarate vindecate si au fost externate, potrivit unei informari transmise anterior de Grupul de Comunicare Strategica.Totodata, incepand de duminica, sunt interzise manifestarile publice sau private, in spatii deschise sau inchise, cu un numar de participanti mai mare de 1.000 de persoane. Aceasta masura este obligatorie, la nivel national, pentru toti agentii publici si privati si nu este supusa negocierii, exceptiilor, neputand fi amanata.