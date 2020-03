Concerte si spectacole anulate sau reprogramate, din cauza coronavirusului UPDATE

Ziare.

care trebuia sa aiba loc duminica a fost reprogramat pentru data de 20 septembrie pe fondul infectiei cu coronavirus si a masurilor de limitare a raspandirii pe care autoritatile le-au luat incepand de duminica, au anuntat organizatorii."Prin urmare, suntem nevoiti in acest moment sa amanam concertul Boney M, care urma sa aiba loc la Sala Palatului din Bucuresti in data de 8 martie 2020. Ne pare extrem de rau ca s-a ajuns in aceasta situatie. Artistii se aflau in Romania inca de ieri si erau nerabdatori sa cante pentru fanii care ii asteptau de atata vreme", afirma organizatorii.Potrivit sursei citate, biletele raman valabile."Subliniem inca o data ca decizia de a amana evenimentul nu le apartine organizatorilor. A fost impusa prin decret, astazi, 8 martie 2020. Ne cerem scuze pentru aceasta amanare. Pastrati biletele intacte, ele raman valabile pentru data de 20 septembrie, cand Boney M se vor intoarce la Bucuresti pentru un super show", sustine aceeasi sursa.Trupa Boney M urma sa sustina la Sala Palatului un concert aniversar, pentru a marca 45 de ani de activitate., care urma sa aiba loc luni la Sala Palatului, a fost amanata, au anuntat organizatorii."Din cauza numarului tot mai mare de cazuri de pacienti infectati cu virusul COVID - 19, Ministerul Afacerilor Interne a emis un comunicat in care anunta luarea unei masuri obligatorii pentru toti organizatorii de evenimente. Incepand de astazi, 8 martie, sunt interzise manifestarile publice sau private, in spatii deschise sau inchise, cu un numar de participanti mai mare de 1.000 de persoane. Aceasta masura este obligatorie, la nivel national, pentru toti agentii publici si privati si nu este supusa negocierii, exceptiilor, neputand fi amanata. Prin urmare, suntem nevoiti in acest moment sa amanam Gala Stelelor Baletului Rus, care urma sa aiba loc la Sala Palatului din Bucuresti in data de 9 martie. (...) Vom reveni curand cu noua data a evenimentelor", se arata intr-un comunicat de presa al Fundatiei "Romania Te Iubesc", organizatorul spectacolului.Potrivit sursei citate, biletele raman valabile. Spectacolul va fi reprogramat, iar data va fi comunicata in curand., care urma sa aiba loc la Sala Palatului pe 28 martie, a fost amanat."Suntem nevoiti in acest moment sa amanam Concert Cristi Minculescu & Valter & Boro, care urma sa aiba loc la Sala Palatului din Bucuresti in data de 28 martie 2020. Ne pare extrem de rau ca s-a ajuns in aceasta situatie. Bilete raman valabile, concertul a fost reprogramat in data de 28 aprilie 2020. Subliniem inca o data ca decizia de a amana evenimentul nu le apartine organizatorilor. A fost impusa prin decret, astazi, 8 martie 2020. Ne cerem scuze pentru aceasta amanare. Pastrati biletele intacte, ele raman valabile", se arata intr-o informare a organizatorilor publicata pe site-ul eventim.ro.a fost amanat pentru 24 aprilie, a declarat, duminica, prefectul judetului Galati, Gabriel Avramescu.Pe pagina special dedicata spectacolului, organizatorii au postat si un comunicat de presa in care anunta amanarea spectacolului."Incepand de astazi, 8 martie 2020, sunt interzise manifestarile publice sau private, in spatii deschise sau inchise, cu un numar de participanti mai mare de 1.000 de persoane. Aceasta masura este obligatorie, la nivel national, pentru toti agentii publici si privati si nu este supusa negocierii, exceptiilor, neputand fi amanata. Prin urmare, suntem nevoiti in acest moment sa amanam Musicalul "Mamma Mia", care urma sa aiba loc la Sala Sporturilor din Galati in data de 8 martie 2020. Ne pare extrem de rau ca s-a ajuns in aceasta situatie. Biletele raman valabile, concertul a fost reprogramat in data de 24 aprilie 2020. Subliniem inca odata ca decizia de a amana evenimentul nu le apartine organizatorilor. A fost impusa prin decret, astazi, 8 martie 2020. Ne cerem scuze pentru aceasta amanare. Pastrati biletele intacte, ele raman valabile. Musicalul 'Mamma Mia" revine pe scena Salii Sporturilor din Galati pe 24 aprilie 2020".Potrivit site-ului salapalatului.ro, alte spectacole din martie amanate sunt: Mozart Group, Tudor Gheorghe - "Risipitorul de frumuseti", Fuego - Simfonic, Lautarii Bucurestiului si invitatii, Todes Ballet, Pink Martini. Autoritatile au interzis de duminica, in contextul prevenirii unei raspandiri a coronavirusului in Romania, activitatile la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie intr-o incinta, fie in aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat.Daca participa mai putin de 1.000 de persoane, decizia interzicerii unei astfel de activitati va fi luata la nivel local.Masurile sunt valabile pana la 31 martie si poate fi prelungita in functie de evolutia situatiei.