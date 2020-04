Conducerea militara a dat doua optiuni personalului medical de la Suceava: Ori nu mai merg acasa la familii, ori lasa locul liber

Ziare.

Ionel Oprea a declarat, pentru Monitorul de Suceava, ca angajatii spitalului din Suceava nu vor mai merge acasa dupa terminarea programului, ci vor intra in carantina institutionalizata, urmand a fi cazati in caminele universitatii sucevene.El a precizat ca angajatii care nu accepta aceasta solutie vor trebui sa lase locul liber, pentru a fi vacantat postul si a aduce personal medical din alta parte."L-am anuntat si pe domnul prefect. Personalul care accepta se muta in locatia obtinuta. De astazi (luni - n.r.), incepem sa instituim carantina institutionalizata pentru cadrele medicale de la spital. Cei care nu accepta lasa locul liber. Au varianta somajului tehnic, pleaca in concediu fara plata, in concediu de odihna sau suspendarea contractului de munca.Ca sa pot apoi sa vacantez postul si sa cer retelei nationale specialisti din alte parti ca sa ne facem treaba. Medicii nu mai pot merge acasa, pentru ca exista riscul sa se imbolnaveasca din familii. Avem astfel controlul asupra oamenilor din serviciul nostru. Vine cu masina de la 300 de metri, din campus pana la intrarea in spital, iar astfel limitez riscul de a fi infectat. Pentru cine vrea, cine nu vrea, nu facem cu forta", a spus Ionel Oprea.Coordonatorul Spitalului Judetean Suceava a afirmat ca exista medici care au spus ca nu accepta acest lucru."Au fost medici care au spus ca nu accepta. Facem un raport, avem o comisie, acea comisie va analiza si se va alege calea amiabila. Nu am venit sa ne certam. Am venit sa rezolvam o problema si o rezolvam cu oamenii care vor", a declarat Ionel Oprea.