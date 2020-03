Conducerea spitalului din Suceava a facut sedinta cu medicii infectati si cei sanatosi. MS: Au fost cantitati insuficiente de materiale de protectie

Moldovan: Au fost cantitati insuficiente de materiale de protectie

"Nici macar nu trebuie sa fii medic sa-ti dai seama ca alaturarea unor persoane infectate unor persoane sanatoase nu este normala. (...) Este fara comentarii. Nici macar nu e nevoie sa ai cunostinte medicale ca-ti dai seama ca acest comportament este anormal. Era un comportament mobilizator, din cate am inteles eu, dar mobilizator, sincer sa fiu, nu am inteles exact in ce sens", a spus medicul Alexandru Rafila, marti seara, la Digi24.Acesta sustine ca dezinfectia spitalului "nu e un lucru chiar asa complicat, pentru ca, din fericire, virusul nu e chiar asa rezistent".Rafila atrage insa atentia asupra faptului ca pacienti la care boala se afla in stadiul de incubatie, odata transferati la alte spitale, pot raspandi virusul."Riscul de raspandire a infectiei in alte unitati sanitare, daca pacientii sunt, de exemplu, in perioada de incubatie a bolii este foarte serios", a afirmat Alexandru Rafila, citat de News.ro.Surse din cadrul spitalului sucevean sustin ca directorul medical al unitatii sanitare i-ar fi chemat pe medicii infectati si pe cei sanatosi la serviciu, printr-un SMS in care ar fi invocat un ordin al ministrului Sanatatii, ordin care nu a fost dat in realitate.In plus, cadre medicale din spital sustin ca nu li s-au pus la dispozitie materialele sanitare necesare desfasurarii in siguranta a profesiei.In acelasi timp, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan sustine ca la Spitalul Judetean Suceava au existat cantitati insuficiente de materiale de protectie, dar a atras atentia ca distribuirea prioritara catre personalul care lucreaza in boli infectioase, in terapie intensiva si cu pacienti suspecti ar fi fost posibila."In ceea ce priveste dotarea cu materiale de protectie, intr-adevar, acolo au fost probleme, au fost cantitati insuficiente de materiale de protectie, dar au existat si exista instructiuni de utilizare a lor spre punctele de pericol in toate spitalele.Daca sunt mai putine la un moment dat intr-un loc, ele trebuie distribuite catre personalul care lucreaza in boli infectioase, in terapie intensiva, care lucreaza cu pacienti suspecti. Acest lucru ar fi fost posibil chiar si la un nivel de aprovizionare poate mai mic. Am fost asigurati de suplimentarea tuturor materialelor de protectie care se importa zilele astea", a afirmat marti seara, Horatiu Moldovan la Antena3, citat de Agerpres.El a amintit ca la spitalul din Suceava a fost demarata o ancheta epidemiologica, secretarul de stat Nelu Tataru deplasandu-se la fata locului.Procurorii suceveni au deschis un dosar penal in rem pentru comiterea infractiunilor de zadarnicirea combaterii bolilor si abuz in serviciu, dupa ce la Spitalul Judetean nu au fost luate masurile pentru prevenirea bolilor infecto-contagioase, iar zeci de cadre medicale aui fost confirmate cu coronavirus.INSP a anuntat ca 70 de cadre medicale de la Spitalul Judetean Suceava au fost diagnosticate cu Covid-19.In prezent, in Romania exista 794 de cazuri confirmate cu coronavirus si 12 morti.Vezi cine sunt cei 12 pacienti care au murit pana acum de coronavirus in Romania. Toti aveau alte afectiuni