Consiliul Concurentei investigheaza scumpirea excesiva a mastilor medicale. Companiile risca amenzi uriase

"La ora actuala cererea de echipamente medicale de protectie, respectiv masti medicale, este foarte mare, iar producatorii nu reusesc sa acopere solicitarile. In acelasi timp, insa, nu este normal ca unele companii sa profite de aceasta situatie si sa creasca preturile nejustificat", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.Potrivit acestuia, companiile risca amenzi de pana la 10% din cifra de afaceri, daca se dovedeste ca au incalcat legea."Ca urmare, investigam comportamentul companiilor care comercializeaza produse si echipamente de protectie din domeniul sanatatii si securitatii in munca, in contextul majorarii excesive a preturilor acestora. Daca vom constata incalcarea regulilor de concurenta, asa cum stiti, companiile implicate risca amenzi care pot ajunge pana la 10% din cifra de afaceri", a sustinut el.Asociatia Distribuitorilor si Retailerilor Farmaceutici din Romania (ADRFR) sustine ca, in momentul de fata, farmaciile dispun de un stoc minimal pentru cererile curente de masti de protectie, fara posibilitatea de a suplimenta, ca urmare a lipsei de stoc la nivel de producatori (national si international)."Datele din piata releva ca productia si livrarea de masti de protectie sunt prioritare pentru Republica Chineza. De asemenea, aceste masti sunt un produs realizat preponderent in China, care, din cauza raspandirii masive a virusului, nu mai poate onora productia. In ceea ce priveste costumele de protectie, farmaciile nu comercializeaza astfel de produse. Distribuitorii nu comercializeaza masti de fata si nici costume de protectie", se arata intr-un comunicat transmis marti de ADRFR.O cutie cu 50 de masti medicale costa, in urma cu o luna, aproximativ 25 de lei in farmacii, iar in aceste zile produsul poate fi gasit online cu aproape 500 de lei.