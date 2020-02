Consiliul Judetean Tulcea a cumparat masti medicale de 200.000 de lei, pentru un oras din China

Ziare.

Consiliul Judetean Tulcea a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in urma incheierii acordului de parteneriat cu Crucea Rosie Romana, Filiala Tulcea, prin care s-au alocat 200.000 de lei din bugetul Judetului Tulcea, s-a reusit achizitionarea a peste 35.000 de masti medicale, destinate protectiei impotriva infectiei cu coranavirus pentru populatia din Suzhou.Sursa citata mentioneaza ca parteneriatul a fost aprobat prin hotarare de Consiliul Judetean, dupa ce municipalitatea Suzhou, cu care judetul Tulcea are o relatie de infratire de mai bine de doua decenii, a comunicat ca activitatea economica si administrativa a fost paralizata din cauza aparitiei cazurilor de infectare cu coronavirus , iar la nivel local este o adevarata penurie de masti medicale.Presedintele Consiliului Judetean Tulcea, Horia Teodorescu , a afirmat ca isi doreste ca Suzhou sa fie cat mai putin afectata de problema cu care se confrunta China."Desi Tulcea si Suzhou sunt separate de o distanta considerabila, suntem alaturi de fratii nostri chinezi si ne exprimam speranta ca municipalitatea sora va fi cat mai putin afectata de problema medicala cu care se confrunta Republica Populara Chineza.Avand in vedere inalta calitate a serviciilor medicale furnizate in unitatile spitalicesti din Suzhou, precum si modul exemplar in care comunitatea chineza se mobilizeaza in situatii critice, suntem convinsi ca prin efortul conjugat al populatiei si autoritatilor publice, efectele negative vor fi limitate, pana la disparitia situatiei de urgenta", a declarat presedintele Consiliului Judetean Tulcea.