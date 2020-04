Consulul bulgar de la Haga cerea "taxa de coronavirus" pentru asistenta cetatenilor. A fost rechemat in tara

Ziare.

MAE bulgar a mentionat ca seful sectiei consulare a ambasadei Bulgariei in Olanda, Svilen Iliev, pretindea cate 5 euro de la cetatenii bulgari si cate 10 euro de la cei straini care au solicitat asistenta consulara, relateaza BTA si Reuters."Un asemenea comportament este absolut incompatibil cu serviciul diplomatic bulgar si nu poate fi tolerat in niciun caz", a explicat sefa diplomatiei bulgare Ekaterina Zaharieva intr-o declaratie.Ministerul de Externe bulgar a precizat ca vor fi incepute procedurile disciplinare contra functionarului respectiv si ca i s-au solicitat explicatii si ambasadorului Bulgariei la Haga, Rumen Aleksandrov.Cazurile de coruptie in randul personalului diplomatic si consular bulgar pot fi semnalate la adresa de e-mail inspectorat@mfa.bg si pe site-ul MAE bulgar la https://www.mfa.bg/bg/anticorruption