Amenzile primite in starea de urgenta nu se anuleaza automat, trebuie contestate in instanta pana pe 30 mai

FACIAS atentioneaza ca, care a stabilit ca amenzile date in conformitate cu prevederile ordonantelor militare sunt neconstitutionale,impotriva procesului verbal al contraventiei poate fi contestat in instanta, respectiv 15 zile de la incheierea starii de urgenta, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Cetatenii care au contestat deja amenzile pot acum folosi in instanta si decizia CCR.De asemenea, cei care au platit deja amenzile pot sa le conteste si, in cazul in care vor avea castig de cauza, urmeaza sa isi recupereze banii de la stat, mai informeaza FACIAS.Precizarile vin dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, miercuri, ca amenzile aplicate pentru incalcarea masurilor din ordonantele militare date in timpul starii de urgenta sunt neconstitutionale.Judecatorii constitutionali au constatat ca actul normativ este neconstitutional in ansamblul sau.Si Avocatul Poporului a explicat ca amenzile nu vor fi anulate decat dupa ce fiecare in parte isi va contesta sanctiunea in instanta.Fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean considera ca problema a fost ca ordonanta militara care introduce amenzile a fost redactata gresit.