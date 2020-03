Copiii ai caror parinti au Covid-19 si nu pot fi ingrijiti de familie, luati in grija statului

Ziare.

com

"In situatiile familiilor care au un copil sau mai multi copii cu dizabilitati si care se afla in contextul nefericit ca ambii parinti sa fie bolnavi si sa necesite spitalizare in regim de urgenta, iar copilul este asimptomatic sau este sanatos si, foarte important, nu exista niciun fel de alternativa in familia restransa, in familia largita, la rude, la cunostinte, in cercul de prieteni, care sa poata ingriji temporar, pe o perioada determinata copilul, si la solicitarea parintelui, directia de protectie a copilului poate veni in ajutor si poate prelua copilul pentru o perioada determinata de timp", a spus Madalina Turza, presedintele Autoritatii pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii."Aceasta nu este o procedura exceptionala, ea a existat dintotdeauna la nivelul directiilor de asistenta sociala si protectie a copilului, pentru acele situatii in care cresterea si ingrijirea unui copil in familie nu mai era posibila", mai spune Turza.si nu va sta alaturi de ceilalti copii aflati in sistemul de protectie sociala. Cei de la DSP ar trebui sa se ocupe de testarea lor. Copiii raman in aceste spatiisi, daca testele ies negative, sunt mutati in alte zone care apartin sistemului de protectie.