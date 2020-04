Copiii spanioli ies la joaca dupa sase saptamani de stat in casa. Europa incearca prudent sa iasa din izolare

Ziare.

Ei asteptau de mult timp acest lucru. "Copiii s-au trezit foarte devreme si au intrebat daca pot iesi in strada", declara Miguel Lopez, tatal a doi copii in varsta de sase si trei ani, la Madrid.Insa restrictiile sunt numeroase. Copiii nu au dreptul sa se joace cu vecinii si nici sa se indeparteze mai mult de un kilometru de domiciliu sau sa iasa fara un adult. Durata este limitata la o ora, iar parcurile raman inchise.A treia cea mai afectata tara de pandemia care a pornit din China la sfarsitul lui 2019, Spania (23.190 de morti ) a adoptat unul dintre cele mai stricte regimuri de izolare din lume.In privinta mortalitatii, ea este precedata de Statele Unite (peste 53.000 de morti) si Italia (26.384), si este urmata de Franta (22.614) si Regatul Unit (20.319).La Londra, premierul Boris Johnson , care a contractat virusul, urmeaza sa revina luni la serviciu, o intoarecere foarte asteptata, in contextul in care britanicii vor sa-i afle planurile in vederea punerii economiei in functiune si cu privire la iesirea din izolare.Externat la 12 aprilie, liderul conservator, in varsta de 55 de ani, a recunoscut ca lucrurile "s-ar fi putut schimba" in ceea ce-l priveste. El este in prezent intr-o "forma foarte buna", a dat asigurari ministrul sau al Sanatatii Matt Hancock.Iesirea din izolare ramane o bataie de cap planetara - in asteptarea descoperirii unui vaccin sau a unui remediu, care numai ele, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pot permite oprirea pandemiei.Spania - supusa de la 14 martie unei izolari extrem de stricte - a prelungit-o pana la 9 mai, inclusiv. Seful Guvernului Pedro Sanchez urmeaza sa prezinte marti un plan de relaxare avut in vedere de la jumatatea lui mai.In Franta, omologul sau francez Edouard Philippe urmeaza sa-si prezinte in aceeasi zi "strategia nationala a planului iesirii din izolare", care urmeaza sa inceapa la 11 mai prin redeschiderea controversata a scolilor.In Africa de Sud, cea mai afectata tara africana - cu 75 de morti -, purtarea sistematica a mastii urmeaza sa fie obligatorie incepand de la 1 mai, data la care masurile de restrictionare urmeaza sa fie usor relaxate.In vederea unei iesiri din izolare, unele tari implementeaza programe de testare seriologica - precum Italia, care urmeaza sa inceapa la 4 mai o campanie vizand 150.000 de persoane la scara nationala, intr-o incercare de a afla mai multe despre pandemie.Insa OMS a facut un dus rece spreantelor celor care mizau pe o eventuala imunitate a persoanelor care s-au infectat cu noul coronavirus in vederea unei facilitari prin emiterea unor "pasapoarte imunitare".Fara sa excluda faptul ca o asemenea imunitate ar putea sa existe, OMS a amintit ca, "in prezent, nu exista nicio proba a faptului ca persoanele care s-au refacut dupa COVID-19 si care ar avea anticorpi sunt inarmate impotriva unei a doua infectari".Iar amenintarea unui al doilea val sangeros planeza in continuare.In Canada, premierul Justin Trudeau indeamna la "prudenta" si da asigurari ca nu mizeaza pe o ipotetica imunizare colectiva.