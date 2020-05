Corona si copiii: Presiunea psihica a autoizolarii

Copiii sub observatie

Strigate de ajutor neauzite

Familii in stare de urgenta

"Bine" este suficient

"Mama, cand trece virusul?", m-a intrebat fiul meu in varsta de opt ani. Ii este dor sa bata mingea cu prietenii pe terenul de fotbal. Pai, nici mama nu stie!A fi parinte in aceasta perioada nu-i usor. Sa creezi si sa mentii o structura care sa faca posibila viata de familie in conditii de izolare este greu. Dar si mai grele sunt esecurile repetate legate de regulile auto-impuse. Parinti buni sunt parintii rabdatori, care nu tipa si satisfac ludic nevoile copiilor lor.De aceea, masurile impuse pe perioada pandemiei afecteaza destul de serios multe familii. Brusc, toate au venit de-a valma: parinti suprasolicitati care lucreaza de acasa si, in acelasi timp, trebuie sa se ocupe de copiii care invata la domiciliu. Niste parinti care, pe langa grija zilei de maine, trebuie si sa-si consoleze sau sa-si linisteasca micutii. O situatie delicata mai ales pentru mamele sau tatii singuri.Parintii isi pierd rabdarea mai repede ca de obicei si, in multe cazuri, esueaza in intentia lor de a-si creste copiii fara violenta. Presiunea psihica este uriasa pentru toti membrii familiei. Dar in primul rand pentru cei mici."Inchiderea gradinitelor si a scolilor, implicit separarea de prieteni si pedagogi inseamna pierderea, de neinteles, uneori chiar traumatica, a unor persoane de referinta pentru copii", critica Academia germana pentru copii si tineret.Pana acum, dezbaterea politica nu a vizat si acest aspect. A fost vorba numai despre performanta scolara si despre a-i tine departe pe copii pentru ca bunicii sa nu se imbolnaveasca, iar parintii sa poata munci."In procesele decizionale de pana acum, copiii si tinerii nu s-au luat in considerare ca persoane cu drepturi egale, ci ca potentiali purtatori de coronavirus", se mentioneaza in comunicatul Academiei. Pentru copiii din familii dificile este o situatie nedreapta, ba chiar periculoasa.Anna Wilden isi face griji. De profesie asistent social, ea consiliaza familii care cer ajutorul Oficiului pentru protectia copilului. In mod normal, ea se deplaseaza la domiciliul solicitantilor. Dar de cand cu masurile de restrictie, doar contactul telefonic cu familiile mai este posibil. "Nu le mai vad mimica si nici gesturile." Or, acestea sunt informatii decisive."Daca avem banuiala ca starea de bine a micutilor este periclitata, ne deplasam la domiciliul acestor familii." De cand centrele de ingrijire a copiilor au fost inchise, Oficiul pentru protectia copilului inregistreaza mai putine cazuri de abuzuri, spune Anna.O situatie care o ingrijoreaza si pe Stefanie Fried, inspector pentru protectia copilului la organizatia Save The Children. "In alte tari, de exemplu in Spania sau Italia, femeile si copiii reclama din ce in ce mai multe acte de violenta petrecute acasa", spune Stefanie Fried.Ea estimeaza ca si in Germania problema este similara. "Dar intrebarea este daca acesti oameni spun ce li se intampla si daca ii aude cineva." Cata vreme familiile traiesc izolate, strigatele de ajutor razbat greu in afara.In contextul masurilor impotriva COVID-19 nu s-a tinut seama suficient si de copii, reclama Fried. In opinia sa, ajutorul pediatrilor si medicilor generalisti este indispensabil."In clinici au fost observate cazuri de abuz a caror conexiune cauzala cu masurile de izolare nu poate fi exclusa", mentioneaza medicii.Stiintific nu s-a demonstrat ca masurile restrictive impuse copiilor au fost eficiente in ameliorarea pandemiei. "Primele studii de caz arata ca mai degraba adultii ii infecteaza pe copii, nu invers", se arata in declaratia Academiei germane pentru copii si tineret."De ce sa nu interzicem contactul intre copii si categoriile de risc si sa redeschidem gradinitele?", se intreaba Stefanie Fried. Multi copii si adulti nu au forta interioara de a rezista restrictiilor fara consecinte asupra psihicului, avertizeaza medicii.Chiar si familiile cu resurse excelente ajung la limita, intrucat pana si in caminele lor armonioase optiunile sunt acum putine la numar. Prin urmare, parintii s-ar putea relaxa putin daca ar renunta sa mai aiba asteptari exagerate de la propriile abilitati educationale."Treaba parintilor este sa se trezeasca in fiecare dimineata odata cu copiii si sa faca ceea ce trebuie facut si ce se poate face pentru a nu se da batuti pe parcursul zilei", spune psihologul Klaus Neumann. Este important sa acceptam situatia.Copiii, spune Neumann, invata astfel ceva foarte important: "Parintii mei nu cedeaza. Isi revin, orice ar fi. Si ei pot fi bulversati, pot sa rabufneasca, sa tipe, sa tranteasca usile. Dar isi revin mereu." Lucrul acesta le da multa incredere.Neumann a lucrat timp de trei decenii la Centrul pentru protectia minorilor din Munchen. "Veneau infiorator de multi oameni obisnuiti cu probleme firesti, dar, ocazional, cu manifestari ce pot avea consecinte grave: neglijenta, violenta fizica sau verbala." Psihologul presupune ca asemenea cazuri se inmultesc pe perioada pandemiei. Dar, in acelasi timp, masurile impuse ar putea suda multe familii.Important este, afirma Neumann, ca fiecare sa-si gaseasca un coltisor in care sa se poata retrage. Nu conteaza ca se inchide in toaleta sau se strecoara in dulap. Ritualurile care reglementeaza convietuirea sunt mai importante ca oricand pentru a evita cat mai mult crizele de nervi."Intram mult in contact cu ceilalti membri ai familiei in aceasta perioada. Pot aparea conflicte. Insa este posibil si ca relatia parinte-copil sa devina mai profunda."Intr-adevar, multe familii se bucura de timpul de calitate petrecut cu cei mici, mentioneaza un studiu al institutului pentru sondarea opiniei publice Forsa, la cererea organizatiei Save The Children.Ar fi frumos, spune Neumann, sa pastram amintirea acestui sentiment, dar si putina modestie cand totul va reveni la normal. Dupa pandemie, ar trebui sa nu uitam cat de pretios este timpul petrecut cu copiii nostri. Si nici nevoia celor mici de a petrece timp afara, cu prietenii lor la joaca.