Coronavirus: 18 persoane in carantina, la Constanta. 13 sunt la bordul unei nave

Prefectura Constanta a transmis, printr-un comunicat de presa, ca joi, ca sunt disponibile doua zone de carantinare pe teritoriul judetului Constanta, iar in total este vorba de 125 de locuri care vor putea fi utilizate daca situatia o va impune."In acest moment, cinci persoane (care au fost testate, iar rezultatele sunt negative) se afla in carantina in unul dintre cele doua centre amenajate, 13 persoane sunt in carantina la bordul unei nave acostate in Portul Constanta, iar 100 de oameni sunt izolati la domiciliu. Niciuna dintre persoane nu prezinta manifestari clinice", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca Spitalul Clinic de Boli Infectioase beneficiaza de kiturile pentru identificarea infectarii cu virusul COVID-19. In acelasi timp, s-au facut demersuri pentru achizitionarea mai multor kituri.De asmenea, in Aeroportul International "Mihail Kogalniceanu" Constanta este aplicat setul de masuri preventive pentru verificarea tuturor cetatenilor care tranziteaza aeroportul.Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta a anuntat joi, printr-un comunicat de presa, ca a stabilit masurile necesare pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Astfel, a fost cumparata prima serie de masti de protectie, acestea urmand sa fie repartizate angajatilor care lucreaza cu publicul si care, prin natura locului de munca, intra in contact cu echipajele navelor din porturile maritime.Totodata, o cantitate de masti si combinezoane de unica folosinta a fost comandata deja, urmand sa fie livrata, pentru a acoperi necesarul si in perioada urmatoare.O alta masura a reprezentat-o montarea a 50 de dozatoare cu gel antibacterial, in cadrul birourilor care lucreaza cu publicul, pe navele companiei, la sucursalele din subordinea CN APM SA. Alte dozatoare vor fi distribuite, in urmatoarele zile, la portile de intrare in port, cu acces pietonal, respectiv portile 1,2, 3, 5,10bis, porti desemnate de acces si pentru echipajele navelor din portul Constanta, se mai arata in comunicatul Administratiei Porturilor Maritime Constanta.