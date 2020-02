Coronavirus aduce si alte pericole: Fake news, panica, distrugerea increderii

Lucian Lumezeanu este fost jurnalist Ziare.com, manager de Public Affairs si Public Relations in cadrul unei companii multinationale, presedinte al boardului Asociatiei pentru Promovarea Eficientei Energetice in Cladiri - Roenef si este implicat in mai multe asociatii din domeniul eficientei energetice si sigurantei la incendiu

Dar e important sa fim pregatiti si in alta privinta: Epidemia poate provoca panica, confuzie, tensiuni sociale. Se poate ajunge chiar la pierderea increderii fata de autoritati si la distrugerea acelui strat subtire de incredere si predictibilitate care asigura linistea intr-o societate.Desigur, boala nu are o rata de mortalitate ridicata, in jur de 2%, oricum enorm daca ne gandim ca vorbim de vieti umane. In plus, nimeni nu vrea sa fie printre cei 2%. N-as vrea sa vad scene in care romanii se bat pe medicamente sau masti ori recurg la violenta impotriva cine stie carui dusman.Daca as fi in locul Guvernului, n-as sta linistit. Mai ales ca nu sunt deloc linistit nici eu de capacitatea noastra, ca societate, de a face fata valului de stiri false, exagerari panicarde si chiar rea-vointa care va insoti, inevitabil, un asemenea subiect.In multe cazuri va fi vorba doar de obisnuita incapacitate de a distinge adevarul a majoritatii utilizatorilor de retele sociale, de dorinta de a "da mai departe" fara sa verifici, de a-ti confirma propriile prejudecati.Dar mai exista un factor. Exista actori care sunt interesati de a crea haos in societatile europene, doar pentru a le slabi. Un studiu din 2018 arata cum trolli rusi amplificau mesajele antivaccin (dar si pe cele pro-vaccin) pentru a produce tensiuni sociale in alte tari.De asemenea, atat in cazul coronavirusului, cat si al altor epidemii sau dezastre, informatiile false se raspandesc fulgerator si produc panica Nu e nevoie sa fie un actor statal, iar in cazul acesta Rusia, care nu face un mare secret din agentiile sale de dezinformare (de la fabricile de trolli la site-urile si televiziunile oficiale), ba chiar le arata destul de deschis, ar putea avea la randul sau de suferit, intrucat panica ii poate vulnerabiliza si ei institutiile si coeziunea sociala.Pot la fel de bine sa fie organizatii cu scopuri politice sau doar grupari radicale de naturopati care cred ca medicamentele sunt rele si ne vom vindeca doar cu apa si ceaiuri de ierburi sau cine stie ce dieta miraculoasa.Fake news au caracteristica de a se raspandi extrem de rapid, mult mai rapid decat cele mai multe dintre stirile reale. Spre exemplu, in perioada campaniei electorale americane din 2016, primele 20 de stiri false, provenind de obicei de la site-uri practic necunoscute sau marginale, au depasit ca audienta primele 20 de stiri reale, provenind de la institutii de presa foarte cunoscute.Acest lucru e valabil in toate domeniile, nu numai in politica. Problema e ca acestea, chiar atunci cand sunt dezmintite, raman eficiente. Dezmintirile ajung in general la 10-20% dintre cei expusi initial stirilor false atunci cand e vorba de un eveniment dinamic.Da, stirile false au existat dintotdeauna, dar pericolul cel mare de acum vine din algoritmizarea lor (adica sunt croite chiar pentru tine, tinand cont de comportamentul tau din social media inregistrat - ceea ce doar face sa iti confirme presupunerile gresite), de rapiditatea cu care pot face daune, de numarul mare de oameni care pot fi expusi in timp redus si de cheltuielile reduse raportate la impactul pe care il pot avea.Coronavirusul poate testa societatea romaneasca si vulnerabilitatea sa la stiri false. Nu sunt optimist, cel mult sper sa ne alegem cu sperieturi, un pic de isterie caragieleasca si atat.Manipularea "Soros", cazul Sorina (unde am vazut o epidemie de fake-uri care mergeau de la "are o grupa rara de sange" pana la "o vor pentru organe"), cazul Caracal si multe altele ne arata ca stam prost la acest capitol.Sa speram ca nu va fi cazul unei panici de amploare pe tema coronavirus sau chiar al unor informatii gresite care doar sa amplifice numarul eventualelor cazuri. Si sa nu uitam sa indemnam pe oricine (si in primul rand pe noi) sa se abtina de la a distribui stiri neverificate, din surse nesigure.PS - Guvernul ar trebui sa ia initiativa la acest capitol. Odata ce populatia isi pierde increderea, creste pericolul de aparitie a unei "lebede negre", un eveniment neprevazut cu consecinte importante.