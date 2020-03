Coronavirus: Al 4-lea deces in Franta. Macron a decis rechizitionarea mastilor de protectie

Ziare.

com

"Rechizitionam toate stocurile si productia de masti de protectie. Le vom distribui profesionistilor din sanatate si francezilor atinsi de coronavirus", a anuntat presedintele Republicii intr-un mesaj postat pe Twitter.Un al patrulea deces in Franta al unei persoane conraminate cu noul coronavirus a fost anuntat marti de catre Ministerul Sanatatii, iar pragul de 200 de cazuri confirmate a fost depasit, relateaza AFP."Marti, 3 martie 2020, la jumatatea zilei, 13 noi cazuri au fost declarate, crescand totalul la 204 in Franta. Intre aceste noi cazuri, inca un deces a fost anuntat in aceasta (marti) dimineata la Morbihan. Este vorba despre un barbat in varsta de 92 de ani", a precizat ministerul intr-un comunicat.Primii trei morti au fost un turist chinez in varsta de 81 de ani diagnosticat la sfarsitul lui ianuarie, un profesor in varsta de 60 de ani si o femeie in varsta de 89 de ani care au fost spitalizati in Hauts-de-France..Aceasta regiune este cea mai afectata de epidemie. Un focar principal se afla la Oise, de unde erau originari cei doi bolnavi francezi decedati.In contextul in care epidemia a inregistrat o accelerare brusca saptamana trecuta, cel putin un caz a fost inregistrat in 12 dintre cele 13 regiuni metropolitane - cu exceptia Corsicai - potrivit unui bilant prezentat de Sante Publique France.