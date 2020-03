Coronavirus: Alegerile locale din Marea Britanie au fost amanate cu un an

Ziare.

com

Ziua alegerilor s-ar fi suprapus cu varful pandemiei de coronavirus, scrie Financial Times.Guvernul Marii Britanii a amanat cu un an alegerile locale programate pentru 7 mai. Data, la care alegatorii urmau sa aleaga 118 consilii locale si 8 primari, printre care si pe cel al Londrei, s-ar fi suprapus cu varful pandemiei in Regatul Unit.In ultimele 24 de ore, in Marea Britanie au fost confirmate 202 cazuri de coronavirus, ceea ce duce totalul la 798 de imbolnaviri. 10 oameni au fost ucisi de virus.