Coronavirus: Ambasadele Romaniei anunta modificari de program si suspendarea activitatii cu publicul

Acestea informeaza totodata despre masurile din tarile respective in postari pe site-urile si paginile lor de Facebook, reamintind la unison cetatenilor romani sa se informze din surse oficiale.Ambasadele Romaniei in Italia, Spania, Regatul Unit, Republica Moldova, Republica Ceha au anuntat suspendarea acestor activitati incepand din 16 martie 2020, in timp ce Ambasada din Statele Unite va aplica masura din 17 martie.Prin urmare, programarile stabilite pentru perioada urmatoare vor fi anulate. Un mesaj in acest sens va fi transmis fiecarui utilizator in parte pe adresa de e-mail utilizata la crearea contului pe www.econsulat.ro.Decizia este justificata de necesitatea de a evita situatia in care aglomerarile din spatiile publice ale birourilor consulare pot constitui circumstante de propagare a COVID-19 in randul cetatenilor romani, fie ca este vorba de cei care au nevoie de servicii consulare sau de cei care le presteaza.Sectiile consulare ale acestor ambasade vor continua sa asigure asistenta consulara pentru cetatenii romani aflati in situatii deosebite si vor efectua servicii consulare in situatii de urgenta, temeinic justificate, determinate de necesitati deosebite (ex.: decese, accidente, acte solicitate de autoritatile locale in contextul pandemiei etc.).De indata ce activitatea cu publicul va fi reluata, vor fi luate toate masurile necesare pentru a asigura posibilitatea reprogramarii tuturor solicitantilor ale caror programari initiale au fost anulate.Ambasadele Romaniei in Germania si Belgia nu au suspendat activitatea cu publicul, dar au luat o serie de masuri stricte pentru a minimaliza riscul asociat prestarii serviciilor consulare in aceste conditii.Duminica, Ambasada Romaniei in Franta informa ca aceasta tara a fost inclusa in zona galbena din lista tarilor/regiunilor afectate de pandemia provocata de noul coronavirus. Masura se aplica din 15 martie, orele 21:00. Acest lucru inseamna:- Izolarea voluntara (in domiciliul declarat la intrarea in tara), pentru o perioada de 14 zile, pentru toti cei care sosesc din Franta in Romania si care NU prezinta simptome.- Daca pe durata celor 14 zile apar simptome specifice infectiei cu noul coronavirus, cei aflati in izolare trebuie sa apeleze la 112.- Un echipaj al serviciului de ambulanta va veni si va preleva probe in vederea testarii.- In functie de rezultatul testarii, starea pacientului si necesarul de ingrijiri medicale, se vor lua masuri pentru ramanerea in izolare la domiciliu, trecerea in carantina sau internarea cazurilor confirmate si aplicarea tratamentului specific.Ambasadorul Romaniei la Madrid, Gabriela Dancau, a adresat duminica un mesaj atat rezidentilor romani, cat si turistilor si persoanelor aflate temporar in Spania, privind instituirea starii de urgenta si restrictiile in vigoare pe intreg teritoriul acestei tari.Ea le recomanda cetatenilor romani rezidenti sa renunte la calatoriile care nu sunt esentiale, iar turistilor romani sa se intoarca in Romania. Ambasadoarea a amintit ca transportul public va opera la nivel redus, intrunirile publice nu sunt permise, majoritatea magazinelor - altele decat cele care vand alimente sau produse esentiale - sunt inchise, la fel si barurile, restaurantele si terasele, scolile, universitatile, parcurile si plajele.Ambasada Romaniei in Ucraina a informat sambata despre restrictiile de calatorie pe teritoriul acestei tari, impuse de autoritatile ucrainene in contextul evolutiei pandemiei de SARS COV 2 (COVID-19), pentru stoparea raspandirii epidemiei.Astfel, din 16 martie 2020, ora locala 00.01 si pana pe 03 aprilie 2020, cetatenilor straini si apatrizilor nu li se va permite trecerea frontierei de stat a Ucrainei, in scopul intrarii pe teritoriul Ucrainei, precum si in scop de tranzit (cu exceptia persoanelor care detin permis permanent sau temporar de sedere in Ucraina; cetatenii straini membrii de familie ai unor cetateni ucraineni; personalul misiunilor diplomatice si al organizatiilor internationale acreditate in Ucraina).Din 17 martie 2020, ora locala 00.01 si pana pe 03 aprilie 2020, se suspenda toate cursele de transport internationale regulate, efectuate cu avionul, trenul sau autocarul spre/dinspre Ucraina.Ambasada precizeaza ca, in perioada mentionata, trecerea frontierei romano-ucrainene se va putea face prin punctele de trecere a frontierei de stat dintre Romania si Ucraina Halmeu-Dyakovo si Siret-Porubne (pe sensul spre Romania fara restrictii). Punctele de trecere a frontierei sunt deschise pentru traficul auto. Punctul de trecere a frontierei Solotvino-Sighetu Marmatiei este inchis temporar de catre partea romana.De asemenea, traficul de marfuri este deschis in ambele sensuri prin cele doua puncte de trecere mentionate mai sus. Conducatorii autovehiculelor de transport marfuri vor fi supusi unor masuri epidemiologice si sanitare.