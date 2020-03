Coronavirus: ANI suspenda activitatile de relatii cu publicul. Declaratiile de avere se trimit prin posta

Ziare.

Potrivit unui comunicat al ANI, activitatea de relatii cu publicul se va efectua doar prin telefon, corespondenta electronica si prin posta.In acest context, programul de lucru cu publicul, prin telefon, se va prelungi, de luni pana vineri, in intervalul orar 8,30 - 16,00.Totodata, avand in vedere atributiile Agentiei Nationale de Integritate prevazute de dispozitiile legii referitoare la primirea declaratiilor de avere si de interese ale persoanelor prevazute de Legea nr. 176/2010, in perioada mentionata declaratiile nu vor mai fi primite fizic, prin registratura ANI, acestea urmand a fi transmise Agentiei exclusiv prin intermediul postei.De asemenea, incepand de miercuri, se suspenda participarea personalului Agentiei Nationale de Integritate, in interes de serviciu, la evenimente/manifestari publice.