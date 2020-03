Coronavirus: Bilantul mortilor a crescut in Italia cu 49 de decese intr-o singura zi

Ziare.

Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte.Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte.Epidemia este concentrata in cateva focare din nordul Italiei, dar acum sunt confirmate cazuri in fiecare dintre cele 20 de regiuni ale tarii, in opt dintre ele inregistrandu-se decese.Italia, tara cea mai afectata din Europa, ramane a doua dupa China din punct de vedere al numarului de decese, dar coboara de pe locul al 3-lea pe al 4-lea in ceea ce priveste numarul de cazuri confirmate, dupa China, Coreea de Sud si Iran.Citeste si Numarul persoanelor infectate cu coronavirus a depasit pragul de 100.000 - presa