Coronavirus: Bogatii lumii circula doar cu avioane private si merg pe insule izolate. Ce masuri de precautie isi mai iau

Ziare.

com

Bogatii lumii si-au schimbat obiceiurile si ei, sub amenintarea coronavirusului, scriu The New York Times, care arata ca felul in care se protejeaza oamenii de COVID-19 difera si in functie de conditia sociala.Folosirea avioanelor privare si alegerea unor insule izolate ca destinatii de vacanta sunt doar o parte dintre masurile pe care le iau milionarii pentru a evita sa contacteze noul coronavirus.De exemplu, cand vine vorba de masti de protectie sau dezinfectanti, bogatii lumii nu se uita la bani. Sunt preferate cele mai scumpe, chiar daca medicii avertizeaza ca nu au efect pe masura pretului.Actrita americana Gwyneth Paltrow a postat o fotografie pe Instagram in care isi afiseaza masca neagra. "In drum spre Paris", a scris ea in timp ce se indrepta spre Saptamana Modei, cu avionul.Kate Hudson, in schimb, a pozat cu o masca de protectie normala, mult mai ieftina. "Avem nevoie de un designer de masti. Daca tot trebuie sa le purtam, macar sa fie frumoase, corect?", a scris o fana intr-un comentariu.La nivel mondial, coronavirusul s-a raspandit in 96 de tari, cu un total de 102.242 de contaminati . Cele mai afectate state sunt China, Coreea de Sud, Iran si Italia. In Romania sunt 11 cazuri de infectare cu noul virus