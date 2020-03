Coronavirus: Cand science fiction devine realitate

Noua paradigma

De Craciun am primit cadou un calendar cu afirmatii motivationale: si de atunci, in fiecare dimineata ma bucur sa citesc, la cafea, sfaturi dragute de viata, menite sa-ti aduca un zambet la inceputul zilei. Azi, in calendar scria: "Fii bucuros ca traiesti!" Si cumva, paradoxal, sfatul nu mi s-a mai parut intocmai pozitiv.Sigur ca ma bucur ca traiesc. Dar pana in urma cu doua saptamani planificam inca vacanta de vara. Tot pana acum doua saptamani, intalnirile cu prietenii, cumparaturile, mersul la cinema erau o normalitate. Iar pandemia coronavirus ne-a aratat rapid lucruri pe care teoretic ar trebui sa le stim cu totii, dar pe care le ignoram, si anume ca totul se poate schimba de la o zi la alta. Ne-a readus sau redus la traditionalul "sanatosi sa fim!"Inca nu am intrat in panica. De un posibil comportament obsesiv-compulsiv - in cazul de fata curatatul si spalatul - nu mai sunt, insa, departe.Hartie igienica nu am cumparat in cantitati mai mari decat de obicei. M-am decis, in schimb, foarte serios, sa actionez la obiect si consecvent. Si dintr-o data, viata mea de zi cu zi a inceput sa arate altfel. Pe alocuri amuzant, pe alocuri nu prea. Lucrez de acasa, la fel ca marea majoritate a colegilor mei jurnalisti in Germania. Ies din casa extrem de rar si atunci numai pentru strictul necesar. Nu am niciun contact social direct.Asa ca noua rutina se desfasoara pe 120 mp, deveniti, pe langa casa, sala de conferinte, studio TV, birou, news room, sala de fitness si... cine stie ce-o mai aduce viitorul.Cine ar fi crezut vreodata ca o sa ajung sa dezinfectez fiecare pachet pe care il scot din plasa de cumparaturi, inainte ca acesta sa aterizeze in frigider? Sigur ca iau in serios sfaturile virologilor, si anume ca infectarile de pe obiecte sunt rare. Dar ce e sigur e sigur. Doar n-o sa bag virusii in frigider la conservat, imi spun in gand.Nu m-as fi gandit niciodata ca voi instaura regula descaltatului la usa. De peste o saptamana, pantofii raman pe casa scarilor. Clantele si podelele le spalam si pana acum. Dar in niciun caz atat de des si nu cu dezinfectant medicinal. De cateva zile avem in hol un adevarat "centru de dezinfectie": orice intra in casa trebuie intai sa treaca pe acolo. Altfel as putea chiar vizualiza in detaliu cum virusii se strecoara nesimtiti si neinvitati in sufragerie. OCD - tulburarea obsesiv-compulsiva 2.0!Am inceput chiar si, in timp ce ma spal pe maini, sa cant Happy Birthday de doua ori, asa cum se recomanda de catre specialisti, pentru a ma asigura ca respect timpul necesar de spalare de 30 de secunde. Cand ajung la versul "Happy Birthday dear...", ma cam poticnesc. Nu stiu cu ce nume sa mai umplu acel puncte-puncte, care se cere completat de zeci de ori pe zi. Sunt convinsa ca atunci cand las geamul deschis, vecinul de vizavi crede ca sunt tacanita de-a binelea. Mai conteaza? Si el isi tine un stoc de cutii cu oua pe geam.Recent am iesit scurt la cumparaturi in supermarket. Cu masca si manusi. In centrul Berlinului. Se pare ca am fost inca o imagine destul de amuzanta pentru multi, de vreme ce cativa cumparatori au pufnit in ras, incepand sa ma ironizeze. "Mai vorbim noi intr-o saptamana", mi-am spus in gand, amintindu-mi de cat de razant au crescut cazurile de Covid-19 in Germania, in numai 48 de ore. Amuzatii erau aceiasi, insa, care asteptasera deja la coada inainte de ora 7, ora deschiderii, si care au dat buzna sa-si faca acele "Hamsterkaufe", cum le numesc germanii, adica un comportament asemanator unui hamster care-si umple falcile cu hrana. #hamsterealaComunismul e back, m-am gandit, si imediat mi-am adus aminte cum bunicul statea la cozi in Romania de la 5 dimineata, in anii '80, ca sa cumpere lapte sau paine. Sau ce se mai gasea pe-atunci. Exact asa arata la supermarketul "meu" din inima Berlinului zilele trecute. Cred ca oricine a trait in acele vremuri in Europa de est se gandeste la acelasi lucru, cand vede rafturile semi-goale uneori, in supermarketurile din Germania sau Franta zilelor noastre. Din cauza problemelor actuale in transport si a cumparaturilor excesive, marfa nu ajunge intotdeauna la timp.De siguranta, mi-am facut minimul necesar de provizii de alimente si produse de curatat. Faina, paste, dezinfectanti si mult ravnita hartie igienica (isteria asta n-am reusit inca sa o inteleg) au devenit o raritate. Chiar si pe platformele comerciale online. Unde mai pui ca o livrare dureaza peste doua saptamani in Germania.In toata aceasta perioada am comunicat mai des cu prietenii decat de obicei. Oameni care traiesc in diverse tari europene si care imi spun ca si la ei e la fel. Lumea face cumparaturi in disperare, dar ignora, in acelasi timp, apelurile autoritatilor de a restrictiona interactiunile sociale. La Berlin, cu o seara inainte de a se inchide cluburile si barurile, multi s-au gandit ca ar fi cazul sa petreaca sanatos (interesanta expresie, in context) pentru ultima data. Cateva zile mai tarziu, au fost anuntate zeci de cazuri de coronavirus in cercurile respective.Nici in Franta unii n-au inteles gravitatea situatiei. Multi au iesit la picnic in grupuri, trecand cate o sticla de bautura de la unii la altii. Nici in Romania o mare parte a populatiei nu ia in serios sfaturile autoritatilor. Acesta este motivul pentru care in mai multe tari europene, precum Italia si Spania, oamenii au fost deja consemnati la domiciliu.Intre timp, pe Internet curg bancurile si glumele pe tema coronavirus. Omenirea mai are inca umor: "Frizerii inchise, saloane de infrumusetare inchise. Cum vor arata femeile dupa criza coronavirus? Adevarata apocalipsa abia atunci incepe!", sau "Suntem in stare de criza. Pana acum nu am fost in stare de nimic". Mediile sociale sunt pline. Se face haz de necaz.Dar total relaxati nu avem cum sa fim. Cat va mai dura aceasta criza? Oare viata pe care o stim va deveni istorie? Daca economia se prabuseste, vom trai ca dupa razboi? Ce va fi cu batranii? Sunt sistemele de sanatate pregatite pentru pandemia coronavirus? Toti cu care am stat de vorba isi pun aceste intrebari.Din perioada scolii nu m-a preocupat niciodata atat de mult subiectul biologiei virusilor. Mi-am facut, asadar, temele, ca sa stiu cu cine avem de-a face. Organisme microscopice, care exista aproape peste tot pe planeta. Pot infecta plante, animale, oameni si chiar si bacterii. Sunt alcatuiti din material genetic, RNA sau DNA si un invelis protector format din proteine, lipide sau glicoproteine. Virusii nu se pot divide independent si de aceea au nevoie de celule gazda pentru a se inmulti. Paradoxal, ei exista numai pentru a se inmulti! Niste paraziti nenorociti!Imi vine in cap imaginea lui Gargamel, personajul negativ din serialul TV al anilor '80 "Strumfii", cu care am crescut. Gargamel e hidos, uraste strumfii si ar face orice ii sta in putere sa-i prinda. Oamenii de stiinta au descoperit ca virusii au o viata sociala destul de bogata. Parazitii in miniatura isi fac chiar si planuri pentru cum sa-si atace victimele. Uneori exista adevarate lupte de concurenta intre virusi.La aceste concluzii au ajuns in anul 1999 biologii evolutionari Paul Turner, de la Universitatea Yale, si Lin Chao, de la University of California. Bacteriofagii - adica virusii care distrug bacteriile - au un comportament oportunist si joaca o varianta proprie a "dilemei prizonierului": cand le convine, fac echipa in atac si cand nu, le intorc spatele fara scrupule semenilor lor.Destul de inteligenti acesti monstri invizibili cu ochiul liber. De fapt, sunt atat de mici, incat peste 500.000 de virusi ar ajunge, asezati in linie, la un centimetru. Cu invizibilul duce, deci, omenirea un razboi mondial.Despre un razboi a vorbit recent si presedintele Frantei, Emmanuel Macron. Sa speram ca oamenii nostri de stiinta vor fi rapid cu un pas inainte si ii vor arata ei pandemiei coronavirus! Sa speram ca, rapid, subiectul va deveni istorie si va deveni un bun material pentru blockbuster-ele de la Hollywood. Pentru ca SF-ul trebuie sa plece din viata reala si sa se intoarca in cinema. Iar "viralul" ar face bine sa revina acolo unde ii e locul: pe Internet!