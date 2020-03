Coronavirus: Care sunt grupurile cele mai vulnerabile si de ce?

De ce trebuie protejate mai ales persoanele in varsta?

Ce fel de boli cresc riscurile in contextul unei infectii cu coronavirus?

De ce evolutia bolii e adesea mai grava la barbati decat la femei?

De ce sunt mai rezistenti copiii?

Noul coronavirus se va raspandi rapid in urmatoarele saptamani si luni, a avertizat renumitul virolog german Christian Drosten de la clinica Charite din Berlin. Pana la doua treimi din populatia Germaniei s-ar putea sa se infecteze. Vestea buna e insa ca, in marea majoritate a cazurilor, infectia nu va duce la o imbolnavire grava. In plus, majoritatea oamenilor vor dezvolta deja anticorpi impotriva SARS-CoV-2 pana in toamna, cand va incepe noul val de raceli si gripe.Batranii sunt deosebit de periclitati in contextul coronavirusului. In China, doar 0,2 la suta dintre persoanele infectate de sub 40 de ani si-au pierdut viata in urma bolii pulmonare cauzate de coronavirus, comparativ cu 8 la suta dintre cei cu varste intre 70 si 79 de ani si 14,8 la suta dintre persoanele de peste 80 de ani.Asadar, in urmatoarele saptamani si luni trebuie protejati mai ales batranii, in special cei care sufera si de alte boli. Ei ar trebui sa evite adunarile mari, concertele sau chiar si intrunirile unei asociatii din care fac parte.Nu apelati la bunici pentru supravegherea nepotilor in situatii de exceptie, cum ar fi carantina la domiciliu. Ar fi bine ca rudele mai tinere sa-i ajute pe batrani la cumparaturi, pentru ca acestia sa evite supermarketurile aglomerate.Aproape toti pacientii care au decedat erau deja bolnavi inainte de a se infecta cu noul virus. Potrivit analizelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), efectuate pe baza cazurilor din China, cei mai expusi sunt batranii care sufera de boli cardiovasculare, diabet, hipertensiune, boli ale sistemului respirator si cancer.Potrivit OMS, boala pulmonara cauzata de noul coronavirus a facut mai multe victime in randurile barbatilor . In China, rata medie a mortalitatii a fost de 2,8 la suta la pacientii de sex masculin, comparativ cu 1,7 la suta la cei de sex feminin. Raportul era asemanator in 2003, in cazul epidemiei de SARS din Hongkong. Chiar si gripa "normala" evolueaza, de obicei, mai grav la barbati.Sistemul imunitar al femeilor este mai rezistent decat cel al barbatilor, in special din cauza estrogenului, un hormon feminin care ajuta la lupta mai rapida impotriva agentilor patogeni.In plus, exista si motive genetice pentru aceste diferente, a explicat virologul molecular german Thomas Pietschmann, in dialog cu DW: "Unele dintre genele relevante pentru sistemul imunitar, de pilda cele care recunosc agentii patogeni, sunt codate pe cromozomul X. Pentru ca femeile au doi cromozomi X si barbatii doar unul, ele au un avantaj in lupta impotriva bolilor."Conteaza foarte mult si stilul de viata: adesea, femeile traiesc mai sanatos decat barbatii. In China fumeaza 52 la suta dintre barbati si mai putin de 3 la suta dintre femei. Cand plamanii sunt deja afectati de consumul de nicotina, orice boala a cailor respiratorii evolueaza mai grav - nu doar infectia cauzata de coronavirus.In mod surprinzator, copiii nu se numara printre grupurile cele mai vulnerabile in contextul coronavirusului. Din fericire nu a existat niciun singur copil infectat care sa fi murit in urma acestei boli pulmonare.Copiii care se infecteaza au doar simptome usoare sau nu se imbolnavesc deloc. Oamenii de stiinta nu au ajuns inca la o concluzie clara in privinta cauzelor. Multi medici presupun ca, in cazul copiilor foarte mici, isi face efectul "sistemul nespecific" cu care sunt nascuti.Ca protectie impotriva primilor agenti patogeni, mama ii ofera bebelusului prin intermediul laptelui matern propria ei protectie imunitara specifica. Din acest sistem de aparare innascut fac parte, spre exemplu, celule care ataca toti agentii patogeni care patrund in corp prin mucoase sau prin piele.De obicei, aceasta "imunizare pasiva" e suficienta pana cand copiii isi dezvolta propriul sistem imunitar de aparare specific. Chiar si mai tarziu, sistemul imunitar e capabil sa "invete" si sa se dezvolte cand apar noi agenti patogeni.