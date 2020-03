Una zice Arafat, alta anunta Grupul de Comunicare: Daca vii din Germania, Franta si Spania NU intri automat in carantina sau izolare!

Anuntul din conferinta: Daca vii din Franta, Germania si Spania intri automat in carantina sau izolare la domiciliu

Potrivit celor doi, persoanele care vin din aceste zone, chiar si daca doar le tranziteaza, urmau sa fie plasate in carantina (din zonele rosii) sau izolare la domiciliu (din zonele galbene), cand ajung in Romania.La scurt timp, insa, pagina de Internet a Institutului National de Sanatate Publica unde aceste zone erau indicate a devenit inaccesibila si Grupul de Comunicare Strategica a transmis o precizare prin care nega afirmatiile celor doi.In plus, cand lista a putut fi din nou accesata, din ea lipseau zonele despre care vorbisera secretarii de stat.Arafat si Tataru au spus ca in zona rosie au fost incluse incepand de azi si nordul Frantei si Madridul, iar tot restul teritoriului din Germania, Franta si Spania e inclus in zona galbena.Ei au precizat ca toti cei care vin sau doar tranziteaza o zona rosie vor fi plasati automat in carantina in centrele infiintate de autoritati, iar cei care vin sau tranziteaza zonele galbene sunt plasati in izolare la domiciliu.Accesand la acel moment lista actualizata a zonelor de risc pe site-ul Institutului de Sanatate Publica am vazut urmatoarele:erau incluse provincia Wuhan din China, inclusiv orasul Wuhan, orasul Daegu si judetul Cheongdo din Coreea de Sud, intreaga Italie, 5 regiuni din Franta - Hauts de France, Ile de France, Grand Est, Bourgogne France Comte si Auvergne Rhones Alpes -, 3 regiuni din Germania - Baden Wurttemberg, Bayern si Nordrhein Westfalen - si regiunea Madrid din Spania.Inse preciza ca intra toate celelalte provincii si orase din China continentala, intreg Iranul, tot restul Frantei, Germaniei, Spaniei si Coreei de Sud.La aproximativ o ora de la acest anunt, dupa ce informatiile fusesera difuzate pe toate canalele, Grupul de Comunicare Strategica a transmis o "precizare" pe care o redam integral:Accesand la acel moment pagina INSP cu lista zonelor de risc, am observat ca aceasta devenise indisponibila, mesajul primit fiind: "Pagina solicitata nu a fost gasita".Cand pagina a redevenit disponibila, lista fusese scurtata, din ea lipsind exact zonele de care vorbisera secretarii de stat.Astfel, la ora 15:30, in zona rosie sunt trecute doar provincia Hubei (inclusiv orasul Wuhan), Italia - intreaga tara si orasul Daegu si judetul Cheongdo din Coreea de Sud.Totodata, zona galbena cuprinde acum doar alte provincii si orase din China continentala, Iran - intreaga tara, Coreea de Sud - alde judete si localitati s districtul Heinsberg din Ranania de Nord - Westfalia.In orice caz, pana se lamuresc autoritatile cine intra in carantina, cine in izolare la domiciliu si cine nu are niciun fel de restrictie, trebuie precizat ca cei care nu respecta indicatiile sunt pasibili de amenda de 4.000 de euro si pedepse ce pot ajunge pana la 2 ani de inchisoare.Raed Arafat a subliniat ca amenda pentru cei care nu respecta carantina, izolarea la domiciliu sau mint in legatura cu traseul lor la intrarea in Romania e in cuantum de 4.000 de euro.O persoana poate fi amendata de mai multe ori, daca e prinsa ca incalca masurile.El a insistat ca sunt monitorizate si toate cursele si vor fi identificati cei care mint."Politia de Frontiera urmareste toate cursele si cunoaste originea zborului fiecaruia. Marti au fost multe presiuni din partea unor pasageri pentru a evita masura carantinei, nu am acceptat nicio exceptie. Nu e pentru ca nu intelegem, suntem rai, dar in momentul in care acceptam o exceptie ea devine regula.Ii rugam pe cei care vin in Romania sa inteleaga. Familiilor care sunt cu copiii li s-au asigurat camera in care sa stea cu copiii impreuna", a mai spus Arafat.