Coronavirus: Ce masuri au luat autoritatile din Gorj dupa aparitia primului bolnav

Prefectul judetului Gorj, Ion Cristinel Rujan, a anuntat joi dimineata, la finalul sedintei CJSU, ca a fost adoptata o hotarare care prevede urmatoarele:cultural-educative si sportive, si a altor activitati cu public numeros pe raza unitatii teritoriale Prigoria, comuna unde locuieste persoana diagnosticata ca purtatoare a COVID-19in toate unitatile scolare pe raza localitatii pana la efectuarea dezinfectariia tuturor celor care au intrat in contact direct sau indirect, si a membrilor familiei cu care locuieste- Se impune obligatia fiecarui angajat al serviciului de urgenta si celorlalte institutii cu responsabilitate in domeniu de a lucra la nevoie, peste timpul normal de lucru- Respectarea regulilor de protectie a- Convocarea in perioada urmatoare, in vederea punerii in aplicare a planurilor de actiune, asi a asistentilor medicali comunitari- Continuareade la persoanele care au intrat in contact cu pacientul si trimiterea la analize- Asigurarea supravegherii persoanelor de catrepentru noile cazuri de izolare la domiciliua celor izolati prin DSP Gorjde prima necesitate pentru cazurile izolatesi la institutiile cuprinse in planul de actiunela toate entitatile publice sau private din judetMasurile au fost luate dupa ce, miercuri, la Palatul Cotroceni a avut loc o sedinta CSAT in care s-a stabilit un plan de actiune general, in cazul in care apar si in Romania cazuri de purtatori ai noului coronavirus.Primul pacient a fost depistat si adus joi dimineata la Institutul Matei Bals din Bucuresti. Este vorba despre un tanar de 25 de ani din Gorj, care este, din fericire, asimptomatic.Autoritatile au pus la dispozitie tuturor romanilor un Tel Verde, la care pot afla informatii in legatura cu COVID-19:"Starea tanarului este buna", a declarat, intr-o interventie telefonica la Digi24.Acesta a mai precizat ca o persoana se poate infecta fie, prin intermediul micropicaturilor din tuse sau stranut, atunci cand intra in contact cu un purtator al COVID-19, fie ", prin intermediul unei suprafete, cand purtatorul a tusit in palma, pune palma pe o suprafata, iar la scurt timp altcineva se contamineaza la nivelul mainii si isi duce mana la gura"., care au probleme suplimentare de sanatate", a mai spus dr. Alexandru Rafila.Raspandirea noului coronavirus, COVID-19, reprezinta o problema de interes general pe tot globul.