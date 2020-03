Coronavirus: Ce parere au romanii despre masurile impuse de autoritati si cata incredere mai au in medici si institutii - sondaj INSCOP

LIVE

Conform unui sondaj realizat de INSCOP, 98,3% dintre respondenti au spus ca intentioneaza sa respecte masurile impuse in aceasta perioada. 1,4% nu o vor face, in timp ce 0,3% au spus ca nu stiu.96,3% dintre romanii care au participat la sondaj spun ca sunt de acord cu inchiderea scolilor, gradinitelor si universitatilor; 92,8% aproba sanctiunile penale aplicate cetatenilor care nu respecta masurile de izolare/carantina; 92,6% sunt de acord cu masurile luate in general de autoritatile statului pentru limitarea raspandirii epidemiei de coronavirus; 92,2% aproba controlul strict al populatiei care intra in Romania din alte tari si 75,6% sunt de acord cu ajutorarea romanilor din alte tari care se intorc in Romania in aceasta perioada.90,4% dintre romani au foarte multa (58,6%) si multa (31,8%) incredere in medici si asistente, in timp ce 86,8% au foarte multa (42,4%) si multa (44,4%) incredere in farmacisti.In privinta pompierilor, 92,6% dintre respondenti au foarte multa (52,8%) si multa (39,8%) incredere. In ceea ce priveste politistii, 72,4% dintre respondenti au spus ca au foarte multa si multa incredere in ei, iar la militari procentajul ajunge la 88,7%.Cand vine vorba despre angajatii din magazinele alimentare procentul acesta este de 59,4%.In privinta institutiilor, Presedintia se bucura de foarte multa si multa incredere a 55,7% dintre respondenti. Pentru Guvern procentul ajunge la 43,3%, pentru Parlament la 39,1, Primaria la 55,4%, Ministerul Sanatatii la 77,5%, Politia la 72,1%, Armata la 88,2%, iar Uniunea Europeana la 62,1%."Rezultatele sondajului de opinie arata ca romanii, in marea lor majoritate, manifesta, cel putin la nivelul declaratiilor, o atitudine rationala, de acceptare a masurilor luate de autoritati pentru combaterea epidemiei de coronavirus, pe un fond de incertitudine si vulnerabilitate evidente atat la nivel national, cat si global.Rata de 98% a celor care declara ca intentioneaza sa respecte masurile luate pe perioada starii de urgenta indica fricile profunde instalate in societate, o intelegere corecta din partea populatiei a gravitatii situatiei, cat si faptul ca mecanismele institutionale de actiune ale statului in situatii de criza exceptionala incep sa isi produca, pe moment, efectul pentru care au fost prevazute in Constitutie si in legile tarii.Pe de alta parte, sigur nu excludem nici disonanta care apare uneori intre ceea ce declara oamenii si comportamentul lor efectiv. De aceea, este esential ca nivelul declarativ masurat de sondajul de opinie sa fie dublat corespunzator si riguros prin fapte", a declarat Remus Stefureac, director INSCOP Research.Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research in parteneriat cu Verifield si cotidianul Adevarul, in perioada 16 - 19 martie 2020, pe 800 de persoane, cu varsta de 18 ani si peste. Eroarea maxima admisa a datelor este de +/- 3.5%, la un grad de incredere de 95%.A.G.