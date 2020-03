Coronavirus: Ce trebuie sa faci daca ai peste 60 de ani

Ai peste 60 de ani? Iata ce masuri ar trebui sa iei acum:

Retineti ca recomandarile in ceea ce priveste Covid-19 pot suferi modificari pe masura ce aflam mai multe despre noul virus si, prin urmare, este important sa urmariti constant actualizarile din partea institutiilor abilitate.Potrivit CDC, "adultii varstnici", definiti de expertii in boli infectioase ca fiind persoanele care au de la 60 de ani in sus, si cele cu boli cronice severe prezinta riscuri mai ridicate de a suferi complicatii grave odata infectate cu SARS-Cov-2.Virusul este mai periculos pentru persoanele trecute de 60 de ani, deoarece sistemul imunitar slabeste odata cu inaintarea in varsta, explica specialistii.. Potrivit unui raport publicat in jurnalul medical JAMA, in cadrul caruia au fost examinati 72.000 de pacienti chinezi infectati cu noul coronavirus, rata de deces generala a fost de 2,3%, insa in cazul adultilor de pest 80 de ani a ajuns la 15%.- Anuleaza toata programarile la medic care nu sunt absolut necesare;- Daca ai totusi o programare importanta, ia in calcul varianta unei consultatii telefonice sau prin apel video;- Desemneaza dintre cei apropiati un contact de urgenta pe care sa-l poti apela atunci cand ai nevoie de ajutor.In rest, respecta masurile elementare de preventie, cum ar fi sa-ti speli frecvent mainile, corect, si sa folosesti gel dezinfectant atunci cand nu te poti spala cu apa si sapun.CDC recomanda sa ai produse alimentare (poti gati si congela mancarea) si de curatenie si de toaleta (pasta de dinti, detergent etc.) suficiente pentru "o perioada prelungita". De asemenea, daca urmezi un tratament pentru care ai nevoie de reteta, incearca sa il obtii pentru 3 luni.- Evita spatiile publice aglomerate sau cladirile slab ventilate, unde riscul transmiterii virusului sunt mai ridicate;- Nu trebuie sa te izolezi complet, ci doar sa fii vigilent in legatura cu locurile in care mergi;- Incearca sa faci miscare si sa mananci sanatos, asa cum ar trebui sa faci in orice alta perioada;- Chiar daca esti in autoizolare, pastreaza legatura cu familia si cu prietenii. Studiile arata ca izolarea sociala in cazul varstnicilor atrage dupa sine depresia, cu "riscuri uriase de mortalitate";- Poti participa in continuare la intalnirile grupurilor din care faci parte, atat timp cat niciunul dintre membri nu este bolnav;- Evita calatoriile cu avionul care nu sunt esentiale si amana eventualele planuri de a pleca in croaziera.C.S.