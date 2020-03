Coronavirus: China anunta noi decese, bilantul a depasit 3.000 de morti

Ziare.

Cel putin 3.012 persoane au murit in China (cu exceptia Hong Kong si Macao) de la izbucnirea epidemiei, in decembrie, in Wuhan, capitala provinciei centrale Hubei. Majoritatea deceselor (2.305) au fost inregistrate in aceasta metropola, scrie AFP.Carantina impusa in orasul Wuhan si in provincia din care face parte, la sfarsitul lunii ianuarie, precum si limitarea calatoriilor in tara, pare sa dea roade, existand o tendinta descendenta a numarului de decese noi consemnate in ultimele saptamani.De asemenea, au fost inregistrate 139 de noi cazuri de contaminare, putin mai multe in comparatie cu ziua precedenta (119), iar bilantul cazurilor confirmate a ajuns la 80.409, a adaugat joi dimineata Comisia Nationala de Sanatate (minister). Doar cinci noi cazuri au fost raportate in afara Hubei.China este ingrijorata in prezent de patrunderea virusului din strainatate, epidemia Covid-19 fiind acum prezenta in alte 80 de tari si teritorii, noteaza AFP.In afara Chinei continentale, coronavirusul a infectat 14.539 de persoane, dintre care 264 au murit, potrivit unei evaluari efectuate de AFP din surse oficiale, miercuri, la ora 17:00 GMT.