Coronavirus confirmat in patru regiuni din Spania. Grecia si Brazilia anunta primele cazuri

Toti cei infectati au calatorit recent in Italia, informeaza televiziunea publica spaniola.In Tenerife, un hotel cu aproximativ 700 de oameni este supervizat de autoritati. Cei patru infectati descoperiti aici sunt cetateni italieni. Ei sunt internati.Pacientii din Madrid prezinta simptome usoare, la fel si cei din Catalonia (aici sunt 12 cazuri in studiu).In Castellon este vorba despre un bucatar care a fost recent la Milano. Nici el nu prezinta simptome severe.Un german care a fost internat in insula La Gomera la inceputul lunii a fost externat, la fel si britanicul testat pozitiv in Palma de Mallorca.In total, in Spania au fost depistate 11 cazuri.Miercuri, boala a fost confirmata in Grecia si Brazilia.Brazilia este prima tara din America de Sud afectata. Autoritatile de aici au anuntat ca au detectat ceea ce ar putea fi un prim caz, insa analize suplimentare sunt in curs.Si Grecia confirma primul caz de infectare cu coronavirus. Pacienta este o femeie de 38 de ani din Thessaloniki, care a calatorit recent intr-o zona din nordul Italiei, a declarat Sotiris Tsiodras, un reprezentant al Ministerului Sanatatii, citat de Reuters.De asemenea, familia ei va fi plasata in carantina timp de 14 zile.Pana pe 26 februarie, au fost inregistrate peste 80.000 de cazuri de infectare in lume.Gripa provocata de coronavirus este foarte contagioasa, insa rata mortalitatii este scazuta: de 0,7%, in afara orasului Wuhan (epicentrul epidemiei), si de 2-4% in Wuhan.Covid-19 s-a raspandit, in aproximativ doua luni, in mai mult de 35 de tari. Din Europa, Italia este cea mai afectata tara, cu peste 320 de cazuri confirmate.In Romania, pana la aceasta ora, testele nu au confirmat prezenta virusului , nici macar la oamenii care au intrat in contact cu italianul bolnav, care a calatorit prin Oltenia.