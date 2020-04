Coronavirus confirmat la Spitalul Sf. Ioan din Capitala: 70 de cadre medicale, in izolare

LIVE

Marti a fost primita confirmarea testului pozitiv la COVID-19 pentru pacienta de 62 de ani care realiza procedurile de dializa in sectia de nefrologie si dializa a unitatii sanitare."Pacienta este asimptomatica si a fost transferata la Spitalul Carol Davila, conform procedurilor. In sectia respectiva mai realiza proceduri de dializa un alt pacient care a fost, de asemenea transferat. Acest pacient nu este infectat cu COVID-19", a transmis grupul.In acest caz a fost declansata o ancheta epidemiologica, iar pana la finalizarea acesteia, toate cele 72 de cadre medicale care desfasurau activitatea in aceasta sectie, in ture, au fost trimise in izolare. De asemenea, exista noua medici rezidenti pe sectie si li s-a solicitat sa ramana acasa.Toate cadrele medicale sunt asimptomatice si vor fi testate.A.G.