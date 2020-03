Coronavirus confirmat si la Suceava. Avem 6 cazuri in Romania

6 cazuri in Romania

Secretarul de stat Raed Arafat a fost rugat sa dea detalii despre acest nou caz intr-o conferinta de presa, insa nu a putut sa zica prea multe."Cu foarte scurt timp inainte (de conferinta - n.red.) a fost confirmat al 6-lea caz. Este o persoana in varsta de 71 de ani, din datele pe care le avem pana acum. A testat pozitiv. Date suplimentare despre contactele persoanei si ancheta epidemiologica urmeaza sa fie anuntate", a declarat Raed Arafat.Persoana respectiva va fi transportata la Iasi pentru ingrijiri medicale."Persoana va fi transportata la Iasi. Chiar acum se pregateste Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Va fi transportata catre Iasi, pentru ingrijiri medicale", a adaugat seful DSU.Barbatul a venit pe data 28 februarie din Lombardia (Italia), a anuntat ulterior Grupul de Comunicare Strategica. In urma cu doua zile, pe 2 martie, pacientul s-a prezentat la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, cu febra si frison, unde a ramas internat. Se pare ca barbatul de 71 de ani are si alte probleme de sanatate.Acest caz apare dupa ce tot azi a fost testat pozitiv la COVID-19 un tanar din Timisoara . In acest fel, s-a ajuns la 6 cazuri confirmate de coronavirus in Romania.Baiatul din Timisoara este nepotul barbatului infectat si internat in cursul zilei de marti, transmite Grupul de Comunicare Strategica."Conform primelor informatii din partea DSP Timis, tanarul este asimptomatic, afebril. S-a solicitat transportul cu izoleta la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara", anunta sursa citata.Pe de alta parte, pentru barbatul care ieri fusese diagnosticat cu coronavirus, azi au iesit negative testele.