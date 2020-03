Coronavirus: Consiliul National al Elevilor cere inchiderea scolilor UPDATE

UPDATE

Ziare.

com

Intr-un comunicat de presa remis luni, Consiliul National al Elevilor transmite ca infectia cu coronavirus reprezinta o reala urgenta nationala care trebuie gestionata cu responsabilitate de catre Guvern, pentru a preveni instaurarea pandemiei pe teritoriul tarii noastre."Avand in vedere faptul ca elevii isi petrec pana la 7 ore zilnic la scoala, se impune suspendarea cursurilor timp de doua saptamani pentru a preveni raspandirea coronavirus. Aceasta masura preventiva trebuie asumata tinand cont de faptul ca scolile din Romania nu dispun de resursele igienico-sanitare si nici de o cultura a sigurantei pentru ca acest virus sa nu fie raspandit.In ultimele doua saptamani, ne-am confruntat cu cazuri de coronavirus in unitatile de invatamant preuniversitar din Romania, iar daca s-ar decide asupra suspendarii cursurilor doar dupa confirmarea virusului, aceasta masura ar denota iresponsabilitate din partea decidentilor din domeniul educatiei.Autoritatile publice locale trebuie sa respecte legea privind dotarea scolilor cu materiale igienico-sanitare nu doar in situatii de criza, ci permanent, in vederea protejarii tuturor elevilor din Romania", se arata in comunicatul citat.Elevii mai spun ca este "regretabil faptul ca aceasta masura se regaseste pe agenda decidentilor atat de tarziu, avand in vedere faptul ca epidemia de coronavirus este un subiect discutat pe agenda globala inca din luna ianuarie a acestui an".Astfel, Consiliul Elevilor sustine digitalizarea procesului educational, care ar fi o solutie in acest caz."Siguranta elevilor trebuie prioritizata, iar Consiliul National al Elevilor sustine digitalizarea procesului educational prin metode de tipul cursurilor desfasurate virtual, in absenta oricarui pericol.In comunitatile scolare din intreaga tara se resimte nesiguranta si lipsa de incredere, fapt care ne determina sa credem ca aceasta criza nationala nu este propice unui mediu sigur de invatare si dezvoltare, care ar trebui centrat pe nevoile elevilor din Romania", mai precizeaza sursa citata.Antonia-Laura Pup, presedintele Consiliului National al Elevilor, spune ca suspendarea cursurilor este o masura preventiva absolut necesara in situatia de fata."Reprezentantii elevilor din Romania nu sunt specialisti in problematici ce tin de securitatea nationala, insa, avand in vedere raspandirea coronavirus pe teritoriul Romaniei, solicitam ministrului Educatiei si Cercetarii suspendarea cursurilor timp de doua saptamani ca o masura preventiva absolut necesara in situatia de fata.Trebuie sa recunoastem: scolile din Romania, in care nu avem hartie si sapun in grupurile sanitare, nu sunt pregatite pentru a face fata acestei situatii tensionate. Este necesara o gestionare eficienta a situatiei de catre Guvernul Romaniei, care sa aiba ca obiectiv protejarea cetatenilor", a declarat Pup, citata in comunicat.- Si Asociatia Elevilor din Constanta transmite ca inchiderea tuturor scolilor este obligatorie pentru reducerea riscului de contaminare cu coronavirus."Reprezentantii elevilor sustin necesitatea suspendarii cursurilor tuturor unitatilor de invatamant din Romania in vederea reducerii interactiunii constante intre copii si, astfel, a riscului de multiplicare a virusului care a curmat mii de vieti in jurul globului si a ajuns si in Romania, la ora actuala existand 15 cazuri confirmate si alte zeci de persoane suspectate de faptul ca ar fi contractat virusul sau aflate in carantina", precizeaza asociatia intr-un comunicat de presa remisAsociatia de elevi subliniaza ca intr-o unitate de invatamant riscul de contaminare este ridicat avand in vedere gradul de interactiune intre elevi."Aceasta masura a fost adoptata pana acum in 13 tari, printre care se numara si Italia, ce au inchis scolile la nivel national in efortul de a opri raspandirea virusului (...)Asadar, Asociatia Elevilor din Constanta solicitam Comitetul national special pentru situatii de urgenta si Guvernului Romaniei sa inceapa demararea procedurilor in vederea suspendarii cursurilor tuturor unitatilor de invatamant.Usurinta raspandirii unui virus in cadrul unei unitati de invatamant este alarmanta si in cazul unei banale gripe de sezon, or, in cazul virusul ce a pus in alerta intreaga populatia globului, pericolul este iminent", se mai arata in document.Precizam ca o noua sedinta a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta va avea loc chiar astazi si se va decide daca vor fi inchise toate scolile din Romania in contextul cazurilor noi de coronavirus