Coronavirus: Coreea de Sud ar putea arde bancnote, dolarii intra in carantina in SUA

De asemenea, Banca Centrala va supune bancnotele "unui proces de spalare" la temperaturi extrem de ridicate, asa cum a facut intotdeauna, inainte de a le repune in circulatie."Pentru tot numerarul care vine la Banca Centrala de la creditorii locali, BOK vi le va pastra in siguranta timp de doua saptamani, tinand cont ca virusul dispare dupa noua zile", a declarat un oficial al institutiei pentru Reuters, sub protectia anonimatului.Acesta a explicat ca deja au fost inasprite procedurile de rutina pentru incinerarea bancnotelor potential infectate colectate din intreaga tara, in scopul de a combate extinderea epidemiei.Conform procedurilor de rutina din Coreea de Sud, bancnotele sunt supuse unor temperaturi de 150 de grade Celsius timp de doua-trei secunde, apoi sunt pastrate la 42 de grade Celsius dupa impachetarea lor, ceea ce efectiv dezinfecteaza bancnotele, a precizat BOK.Pe de alta parte, dolarii care ajung in SUA dupa ce au circulat in Asia vor intra in carantina, pentru a limita riscul de propagare a noului coronavirus, a anuntat un purtator de cuvant al Bancii Centrale americane (Fed), informeaza AFP.Aceste bancnote vor ramane inchise pentru o perioada minima de 7-10 zile, in loc de 5 zile cum se intampla pana acum, si pana la maximum 60 de zile, a precizat sursa citata, confirmand relatari aparute in presa de peste Ocean. "Ca masura de precautie, procedurile de tratament a banilor au fost modificate" pentru "bancnotele trimise din Asia", a adaugat oficialul.Masura este in vigoare din 21 februarie si, deocamdata, nu vizeaza decat bancnotele venite din Asia, dar ar putea fi extinsa daca autoritatile americane din domeniul sanitar considera necesar acest lucru, a mai spus purtatoarea de cuvant a Fed.Si Banca Centrala a Chinei a transmis la jumatatea lunii februarie ca bancnotele folosite vor fi dezinfectate si plasate in carantina pe o perioada de pana la 14 zile inainte de a fi repuse in circulatie.