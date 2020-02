Coronavirus | Costache: Avem 6 persoane in carantina, in Bucuresti si cam 1.000 la domiciliu. Nu avem niciun caz pozitiv

Ziare.

com

"Avem inca sase persoane in carantina. La domiciliu ar trebui sa fie undeva in jur de 1.000 de persoane", a afirmat Victor Costache, intr-o conferinta de presa, luni, la sediul MAI.Seful DSU Raed Arafat a adaugat ca in judetul Dolj mai sunt opt persoane in carantina, iar in judetul Galati trei persoane aduse duminica seara."Vorbim de Bucuresti, in carantina sunt cele doua persoane, care au plecat, cele venite din Wuhan. Acum avem cele sase aduse din Japonia de pe vasul Diamond Princess. Nu prezinta simptome. Mai avem in judetul Dolj in carantina cele opt persoane. Mai avem in judetul Galati inca trei persoane, care ieri seara au fost preluate pe carantina", a explicat Raed Arafat.Totodata, ministrul Sanatatii a declarat ca nu exista niciun caz confirmat pe teritoriul Romaniei de infectie cu coronavirus."Nu avem niciun caz pozitiv, la acest moment, pe teritoriul Romaniei", a spus Costache.Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", a declarat, luni seara, ca informatia privind o tanara corporatista, la care s-a confirmat coronavirusul este fake news. "In momentul de fata nu exista un caz pe teritoriul Romaniei cu virusul cel nou", a spus el."E adevarat ca la Matei Bals am facut o serie de teste si ca toate au iesit negative. Deci stirea este falsa (...) In acest moment nu e niciun test in lucru, pentru ca nu e cazul sa facem o serie de teste. Au fost facute teste. Au fost toate negative. In momentul de fata nu exista un caz pe teritoriul Romaniei cu virusul cel nou", a declarat Streinu Cercel, luni seara.Si seful DSU, Raed Arafat, a sustinut ca stirea cu corporatista cu coronavirus este falsa si le recomanda cetatenilor sa verifice orice fel de informatie."Stiri false au aparut de cateva zile. De oriunde unde citesc informatia, sa o verifice pe site-urile speciale, in niciun caz sa nu creada toate informatiile care nu sunt verificate. Altii poate au un scop in ce fac. Pana nu apare intr-un site oficial, inseamna ca informatia nu e verificata, nu e veridica", a afirmat Arafat.La randul sau, ministrul de Interne, Marcel Vela a facut un apel catre reprezentantii presei sa dea dovada de responsabilitate."Eu fac un apel la dvs. ca sa tratati cu responsabilitate, indiferent de publicatie, ca sa nu raspandim zvonuri care nu sunt reale. De aceea vom constitui un grup de lucru maine. Actul de responsabilitate nu e doar al institutiilor, este si al jurnalistilor. Traim toti in Romania si toti putem scapa de coronavirus sau putem sa avem probleme, indiferent daca suntem politicieni sau daca ne ocupam de un alt obiect de activitate", a spus Vela.